Россия атаковала ракетами Днепровский район Киева, в Голосеевским упали осколки ракеты – Кличко

По его словам, удар пришелся по Днеправскому району. Кличко призвал киевлян находиться в укрытиях.

Позже Кличко проинформировал, что в Голосеевском районе столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет.

Контекст:

В Киеве утром 14 января прогремели несколько взрывов, но они не были связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями. Об этом в Telegram написал начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

"Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с севера", – отметил он.