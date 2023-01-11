СБУ объявила контрразведывательную операцию в правительственном квартале Киева

Мероприятия проходят во взаимодействии с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка Вооруженных сил Украины.

"Цель – проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом", – говорится в сообщении.

Силовики предупредили, что проводят осмотр офисов, мест общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания для выявления запрещенных к обращению предметов. Также СБУ проверяет граждан, находящихся на территории правительственного квартала, при этом будут "усилены режимные мероприятия" в Печерском районе.

Правоохранители информируют, что возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей. СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.