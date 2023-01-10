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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области задержан подозреваемый в пособничестве оккупантам – СБУ

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По данным следствия, мужчина помогал оккупантам организовать вывоз зерна из Харьковской области
По данным следствия, мужчина помогал оккупантам организовать вывоз зерна из Харьковской области
Фото: ssu.gov.ua

В Харьковской области Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в пособничестве российским оккупантам. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 10 января.

"Им оказался бывший главный инженер "Купянского комбината хлебопродуктов", который во время захвата региона поддержал российских захватчиков. Чтобы подтвердить свою преданность стране-агрессору, он насильно отобрал у главбуха продовольственного предприятия ведомственные печати, штампы, уставные документы и личные дела работников. Затем передал их представителям местной оккупационной администрации", – говорится в сообщении.

Оккупанты назначили его главой созданного ими "госпредприятия" "Продовольственные ресурсы" в Купянске.

"На этой "должности" он выполнял задачи Кремля по принудительному вывозу украинского зерна с территории региона в РФ. Для этого заключил "договор" с другим оккупационным органом – "Купянской железной дорогой", который снабжал его вагонами для транспортировки пшеницы. Установлено, что оптовые партии украденного зерна должны были отгружать на зерновые терминалы одной из российских компаний в Ростове-на-Дону", – сообщили в СБУ.

Силы обороны Украины затем освободили Купянск и предотвратили "поставку".

Подозреваемый пытался скрыться, но его нашли и задержали украинские правоохранители. Мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору). Он арестован.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Харьковская область, Купянск, война России против Украины
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