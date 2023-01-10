Митрополита УПЦ МП будут судить по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдании агрессии РФ – СБУ

По данным следствия, священник публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.

"Как свидетельствуют материалы следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению пределов государственной границы Украины. Также на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений", – говорится в сообщении.

Во время обысков у него изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, а также прокремлевские агитки и литературу.

Митрополита обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.