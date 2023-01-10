Митрополита УПЦ МП будут судить по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдании агрессии РФ – СБУ

По данным следствия, священник публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.
"Как свидетельствуют материалы следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению пределов государственной границы Украины. Также на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений", – говорится в сообщении.
Во время обысков у него изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, а также прокремлевские агитки и литературу.
Митрополита обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.
Утром 7 ноября 2022 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому Ионафану по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
По данным следствия, архиерей обнародовал статью, в которой отрицает самостоятельность Православной церкви Украины, называет ее священников "самосвятами-раскольниками", а Украину – "Малороссией". По заключению экспертизы СБУ, митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.
В УПЦ МП заявили, что Ионафан "спокойно воспринял" сообщение о подозрении, так как уверен, что расследование докажет его невиновность.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".