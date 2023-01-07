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На выезде из Киево-Печерской лавры заметили ее настоятеля Павла. Епифаний заявил об освобождении Лавры от плена "русского мира"

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Павел на Рождество приехал в Киево-Печерскую лавру, где праздничное богослужение проводила ПЦУ
Павел на Рождество приехал в Киево-Печерскую лавру, где праздничное богослужение проводила ПЦУ
Фото: Maryna Shashkova / Facebook

На территории Киево-Печерской лавры 7 января был замечен ее настоятель митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел Лебедь.

Журналистка издания Kyiv Post Марина Шашкова опубликовала в Facebook фотографию, на которой запечатлен митрополит УПЦ МП. Снимок был сделан на выезде из Лавры.

https://www.facebook.com/shashkova.maryna/posts/pfbid02jjGrkBFwcxvYjvbm2geQ7JA3XUJuC87o7jQmdbedQynuXfA7Np8oLaP5t9coanK1l

Сегодня предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний впервые провел богослужение в Киево-Печерской лавре, которая ранее была в пользовании УПЦ МП.

Во время рождественской службы Епифаний заявил об освобождении лавры от плена "русского мира".

Контекст:

Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата (часть Русской православной церкви) по распоряжению Кабмина.

27 декабря 2022 года глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что у УПЦ МП заканчивается срок аренды двух храмов Киево-Печерской лавры – Успенского собора и Трапезной церкви. Министерство культуры не планирует продлевать договор, отметил он. 5 января Ткаченко подчеркнул, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули в управление государства

В УПЦ МП заявляли, что предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний якобы не имеет разрешения на проведение рождественского богослужения в Лавре, и это является попыткой "силового захвата Успенского собора".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Рождество, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, церковь, митрополит Павел, митрополит Епифаний, ПЦУ
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