На выезде из Киево-Печерской лавры заметили ее настоятеля Павла. Епифаний заявил об освобождении Лавры от плена "русского мира"

Павел на Рождество приехал в Киево-Печерскую лавру, где праздничное богослужение проводила ПЦУ Фото: Maryna Shashkova / Facebook

Журналистка издания Kyiv Post Марина Шашкова опубликовала в Facebook фотографию, на которой запечатлен митрополит УПЦ МП. Снимок был сделан на выезде из Лавры.

Сегодня предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний впервые провел богослужение в Киево-Печерской лавре, которая ранее была в пользовании УПЦ МП.

Во время рождественской службы Епифаний заявил об освобождении лавры от плена "русского мира".