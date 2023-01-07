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Видео: Православна Церква України / YouTube

ПЦУ впервые проводит рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-печерской лавры. Трансляция

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Елена КРАВЧЕНКО
журналист

7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры проходит рождественская литургия, которую впервые в этом храме совершает предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Трансляция ведется на канале ПЦУ в YouTube.

"7 января 2023 года – эта дата войдет в историю нашей церкви и Украины", – говорится в описании видео.

Как отметил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, на богослужение пришло много государственных деятеелй и политиков.

Контекст:

Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата (часть Русской православной церкви) по распоряжению Кабмина.

27 декабря 2022 года глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что у УПЦ МП заканчивается срок аренды двух храмов Киево-Печерской лавры – Успенского собора и Трапезной церкви. Министерство культуры не планирует продлевать договор, отметил он. 5 января Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули в управление государства

Православная церковь Украины (ПЦУ) объявила, что рождественское богослужение ее священнослужители проведут в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

УПЦ МП заявила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний якобы не имеет разрешения на анонсированное ранее проведение богослужения в Лавре 7 января, а его намерения являются попыткой "силового захвата Успенского собора".

Теги: Рождество, УПЦ МП, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ
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