ПЦУ впервые проводит рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-печерской лавры. Трансляция

"7 января 2023 года – эта дата войдет в историю нашей церкви и Украины", – говорится в описании видео.

Как отметил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, на богослужение пришло много государственных деятеелй и политиков.

Контекст:

Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата (часть Русской православной церкви) по распоряжению Кабмина.

27 декабря 2022 года глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что у УПЦ МП заканчивается срок аренды двух храмов Киево-Печерской лавры – Успенского собора и Трапезной церкви. Министерство культуры не планирует продлевать договор, отметил он. 5 января Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули в управление государства.

Православная церковь Украины (ПЦУ) объявила, что рождественское богослужение ее священнослужители проведут в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

УПЦ МП заявила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний якобы не имеет разрешения на анонсированное ранее проведение богослужения в Лавре 7 января, а его намерения являются попыткой "силового захвата Успенского собора".