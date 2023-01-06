Минкульт разрешил богослужение Епифания в Лавре 7 января, ПЦУ заключила с заповедником договор на аренду храма

Об этом и.о. директора заповедника Александр Рудник сообщил "ВВС News Україна".

Накануне пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата, ссылаясь на заявление Рудника, утверждала, что ПЦУ якобы не имеет разрешения на проведение литургии, так как чиновник на встрече с представителями УПЦ МП 5 января говорил, что на тот момент "никаких обращений относительно использования Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны ПЦУ не поступало".

"ВВС News Україна" Рудник пояснил, что речь об устаревшей информации.

"Разговор на видео происходил вчера в первой половине дня. В тот момент не было распоряжения о богослужении. Но во второй половине дня мне поступило обращение от ВТО о проведении богослужения и о получении разрешения от Министерства культуры. Я дал разрешение и заключил соглашение на проведение богослужения 7 января. Все документы сейчас есть, в УПЦ обнародовали вечером устаревшую информацию", – сообщил он. "ВВС News Україна" обнародовало это письмо в своей публикации.

По словам Рудника, пока речь о разовой аренде храма для проведения богослужения, на период с 8.00 до 12.00 7 января.

Он подчеркнул, что правоохранители будут следить, чтобы литургия прошла без эксцессов.

Заместитель председателя управления внешних церковных связей Православной церкви Украины архиепископ Евстратий (Зоря) подчеркнул, что богослужение, которое проведет митрополит Епифаний, как и планировалось, начнется в 9.00.