Минкульт разрешил богослужение Епифания в Лавре 7 января, ПЦУ заключила с заповедником договор на аренду храма

Об этом и.о. директора заповедника Александр Рудник сообщил "ВВС News Україна".
Накануне пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата, ссылаясь на заявление Рудника, утверждала, что ПЦУ якобы не имеет разрешения на проведение литургии, так как чиновник на встрече с представителями УПЦ МП 5 января говорил, что на тот момент "никаких обращений относительно использования Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны ПЦУ не поступало".
"ВВС News Україна" Рудник пояснил, что речь об устаревшей информации.
"Разговор на видео происходил вчера в первой половине дня. В тот момент не было распоряжения о богослужении. Но во второй половине дня мне поступило обращение от ВТО о проведении богослужения и о получении разрешения от Министерства культуры. Я дал разрешение и заключил соглашение на проведение богослужения 7 января. Все документы сейчас есть, в УПЦ обнародовали вечером устаревшую информацию", – сообщил он. "ВВС News Україна" обнародовало это письмо в своей публикации.
По словам Рудника, пока речь о разовой аренде храма для проведения богослужения, на период с 8.00 до 12.00 7 января.
Он подчеркнул, что правоохранители будут следить, чтобы литургия прошла без эксцессов.
Заместитель председателя управления внешних церковных связей Православной церкви Украины архиепископ Евстратий (Зоря) подчеркнул, что богослужение, которое проведет митрополит Епифаний, как и планировалось, начнется в 9.00.
Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находятся в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.
12 ноября 2022 года священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.
После этого инцидента СБУ провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными) и в ряде епархий УПЦ МП.
27 декабря 2022 года глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подтвердил, что у Украинской православной церкви Московского патриархата заканчивается срок аренды двух храмов Киево-Печерской лавры – Успенского собора и Трапезной церкви. Министерство культуры не планирует продлевать договор, сообщил он. 5 января 2023 года он сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули в управление государства. В УПЦ МП утверждают, что их "незаконно" лишили права арендовать соборы в Лавре.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В ПЦУ считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ МП. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.