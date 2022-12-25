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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области могут создать "пункты несокрушимости" на базе храмов – глава ОВА

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Кулеба и Епифаний встретились 24 декабря
Кулеба и Епифаний встретились 24 декабря
Фото: Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram

В Киевской области "пункты несокрушимости" могут появиться на базе храмов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram после встречи с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием 24 декабря.

"Обсудили ситуацию в Киевской области, межконфессиональные отношения и гуманитарные проекты для жителей области. Одним из таких являются "пункты несокрушимости", которые будут созданы на базе храмов", – заявил он.

Кулеба также получил от Епифания орден Архистратига Божьего Михаила I степени.

Контекст:

О создании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку. Позднее пункты разделили на категории – в некоторых есть все перечисленное, в других можно только зарядить гаджеты.

СМИ сообщали, что не все пункты работают так, как заявлял президент, поскольку указание обустроить их местные власти получили от Офиса президента только за несколько дней до блэкаута 23 ноября. При этом им не было выделено достаточно ресурсов, чтобы обеспечить, в частности, бесперебойный интернет.

По данным ОП на 21 декабря, в Украине развернут в общей сложности 5521 "пункт несокрушимости". Для помощи в их поисках разработали и запустили в Telegram специальный бот. Адреса пунктов, расположенных рядом с линией фронта, можно узнать в органах местной власти – в публичном доступе их нет из соображений безопасности.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что правительство планирует увеличить количество "пунктов несокрушимости" в три раза.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киевская область, война России против Украины, митрополит Епифаний, ПЦУ, Алексей Кулеба
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