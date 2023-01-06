Во время рождественской службы ПЦУ в Киево-Печерской лавре столицу будут охранять 3 тыс. военных и полицейских – Выговский

По его словам, для этого будет привлечено около 3 тыс. сотрудников полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и участников теробороны. Особое внимание правоохранителей будет направлено на богослужение предстоятеля Православной церкви Украины Эпифания в Успенском соборе в Киево-Печерской лавре 7 января.
"Это первый такой случай в стране, когда мы отмечаем такой праздник во время войны и само событие такое, историческое. Будет привлечено в общем по городу около 3 тыс. правоохранителей – это 1,7 тыс. полицейских, около 1 тыс. сотрудников ГСЧС, более 200 человек из добровольческих территориальных объединений и, соответственно, определенное количество именно полицейских будет нести службу в самой Киево-Печерской лавре", – сказал Выговский.
Он отметил, что охранные подразделения будут находиться по периметру Верхней лавры и непосредственно на ее территории. На данный момент у полиции нет информации о готовящихся провокациях, при этом ГУ НП ведет "серьезную профилактику", добавил он.
Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находятся в безвозмездном пользовании у мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата (часть русской православной церкви) по распоряжению Кабмина.
27 декабря 2022 года глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что у УПЦ МП заканчивается срок аренды двух храмов Киево-Печерской лавры – Успенского собора и Трапезной церкви. Министерство культуры не планирует продлевать договор, отметил он.
Православная церковь Украины (ПЦУ) объявила 4 января, что Рождественское богослужение ее священнослужители проведут в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
5 января Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули в управление государства.
6 января УПЦ МП заявила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний якобы не имеет разрешения на анонсированное ранее проведение богослужения в Лавре 7 января, а его намерения являются попыткой "силового захвата Успенского собора".