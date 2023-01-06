Во время рождественской службы ПЦУ в Киево-Печерской лавре столицу будут охранять 3 тыс. военных и полицейских – Выговский

По его словам, для этого будет привлечено около 3 тыс. сотрудников полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и участников теробороны. Особое внимание правоохранителей будет направлено на богослужение предстоятеля Православной церкви Украины Эпифания в Успенском соборе в Киево-Печерской лавре 7 января.

"Это первый такой случай в стране, когда мы отмечаем такой праздник во время войны и само событие такое, историческое. Будет привлечено в общем по городу около 3 тыс. правоохранителей – это 1,7 тыс. полицейских, около 1 тыс. сотрудников ГСЧС, более 200 человек из добровольческих территориальных объединений и, соответственно, определенное количество именно полицейских будет нести службу в самой Киево-Печерской лавре", – сказал Выговский.

Он отметил, что охранные подразделения будут находиться по периметру Верхней лавры и непосредственно на ее территории. На данный момент у полиции нет информации о готовящихся провокациях, при этом ГУ НП ведет "серьезную профилактику", добавил он.