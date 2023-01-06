ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Епифаний о переходе парафий УПЦ МП в ПЦУ: Священникам говорили, что придут "освободители", поэтому не нужно спешить

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Епифаний: После полномасштабного вторжения РФ к Православной церкви Украины присоединилось еще более 700 приходов
Епифаний: После полномасштабного вторжения РФ к Православной церкви Украины присоединилось еще более 700 приходов
Фото: Православна Церква України / Facebook

В Украинской православной церкви Московского патриархата под разными предлогами отговаривают своих священников от перехода в Православную церковь Украины. Об этом в опубликованном 6 января интервью LB.ua заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

"Конечно, не каждая община приобщилась со своим священником – священников меньше, чем общин. Но в последнее время мы видим определенную тенденцию, что и священники начали активно поддерживать решения своих общин. Недавно я принял нескольких таких священников, которые сначала колебались – община приняла решение еще летом, они, соответственно, не одобряли решение своей общины, а сейчас увидели, что возврата уже не будет – их кормили определенными обещаниями подождать, что придут еще так называемые освободители и потому не нужно спешить принимать решение", – сказал Епифаний.

По его словам, сейчас для многих стало очевидно, что победа в войне будет на стороне Украины, поэтому священники постепенно поддерживают те решения, которые ранее уже были приняты их общиной.

"Если говорить о количестве религиозных общин, которые сейчас находятся в составе Православной церкви Украины, то это около 8 тыс. приходов. После полномасштабного вторжения к Православной церкви Украины присоединилось еще более 700 приходов. То есть в общей сложности, если брать последние четыре года бытия независимости поместной ПЦУ, после объединительного собора, со стороны Московского патриархата к нашему сообществу присоединилось около 1500 религиозных общин. Не просто религиозных общин, а полноценных храмов, то есть общин, которые владеют храмами, имуществом", – подчеркнул митрополит.

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, УПЦ МП, церковь, независимость, война России против Украины, автокефалия, священник, томос, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини. Видео
49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини. Видео
  "Если тебе нужна мотивация – вот она". Анита Луценко показала упражнения, которые можно выполнять дома, лежа на диване. Видео
  "Если тебе нужна мотивация – вот она". Анита Луценко показала упражнения, которые можно выполнять дома, лежа на диване. Видео
74-летняя Мэй Маск показала, как выглядит без макияжа
74-летняя Мэй Маск показала, как выглядит без макияжа
"Было ошибкой показывать личную жизнь". Grosu высказалась о расставании с бойфрендом из РФ и объяснила, почему не удаляет их общие фото
"Было ошибкой показывать личную жизнь". Grosu высказалась о расставании с бойфрендом из РФ и объяснила, почему не удаляет их общие фото
39-летняя Осадчая в одежде свободного кроя отреагировала на вопрос о беременности
39-летняя Осадчая в одежде свободного кроя отреагировала на вопрос о беременности
"Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают". 45-летний украинский актер Лукьянов стал таксистом
"Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают". 45-летний украинский актер Лукьянов стал таксистом
"Есть вещи, которые нельзя было делать". Остапчук после развода со второй женой заявил, что сожалеет о скандалах с первой супругой
"Есть вещи, которые нельзя было делать". Остапчук после развода со второй женой заявил, что сожалеет о скандалах с первой супругой
"Ты выглядишь так красиво. Эта улыбка!" Херли снялась со своими питомцами
"Ты выглядишь так красиво. Эта улыбка!" Херли снялась со своими питомцами
Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас
Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас
"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ
"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост
Никитюк показала, как ей делают массаж маслом
Никитюк показала, как ей делают массаж маслом
Британский рабочий разобрался, что означают пещерные рисунки, которым более 20 тыс. лет. Его исследование опубликовал археологический журнал
Британский рабочий разобрался, что означают пещерные рисунки, которым более 20 тыс. лет. Его исследование опубликовал археологический журнал
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью
"Непревзойденная женщина". Loboda снялась в постели. Фото
"Непревзойденная женщина". Loboda снялась в постели. Фото
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (277353)
2
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (251899)
3
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи (101636)
4
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (99042)
5
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (84144)
6
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник" (42137)
7
"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене (33531)
8
"Всегда хотела, но не решалась". Проживающая в Германии экс-жена Виталия Кличко прокомментировала свое участие в танцевальном шоу (33391)
 
 
 
 