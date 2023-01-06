Епифаний о переходе парафий УПЦ МП в ПЦУ: Священникам говорили, что придут "освободители", поэтому не нужно спешить

"Конечно, не каждая община приобщилась со своим священником – священников меньше, чем общин. Но в последнее время мы видим определенную тенденцию, что и священники начали активно поддерживать решения своих общин. Недавно я принял нескольких таких священников, которые сначала колебались – община приняла решение еще летом, они, соответственно, не одобряли решение своей общины, а сейчас увидели, что возврата уже не будет – их кормили определенными обещаниями подождать, что придут еще так называемые освободители и потому не нужно спешить принимать решение", – сказал Епифаний.

По его словам, сейчас для многих стало очевидно, что победа в войне будет на стороне Украины, поэтому священники постепенно поддерживают те решения, которые ранее уже были приняты их общиной.

"Если говорить о количестве религиозных общин, которые сейчас находятся в составе Православной церкви Украины, то это около 8 тыс. приходов. После полномасштабного вторжения к Православной церкви Украины присоединилось еще более 700 приходов. То есть в общей сложности, если брать последние четыре года бытия независимости поместной ПЦУ, после объединительного собора, со стороны Московского патриархата к нашему сообществу присоединилось около 1500 религиозных общин. Не просто религиозных общин, а полноценных храмов, то есть общин, которые владеют храмами, имуществом", – подчеркнул митрополит.