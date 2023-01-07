Епифаний поздравил верующих с освобождением Киево-Печерской лавры из плена "русского мира" и призвал монахов избавиться от власти Москвы

По его словам, сегодня Лавра делает уверенные шаги, чтобы, как и в давние времена, служить "проповеди мира Божьего, а не "русского мира". Епифаний поблагодарил за общественную поддержку всех, кто "мечтал об украинской молитве в этом святом месте, о его освобождении из плена "русского мира".
"Ваша молитва и гражданская позиция поддержали наше государство в непростом, но полностью верном решении. Шаг за шагом, мирно, но неотвратимо мы будем работать над тем, чтобы имя Лавры больше не позорилось поведением тех, кто забыл о призвании быть смиренными работниками в винограднике Божьем, а не тщеславными боярами среди якобы своей вотчины", – сказал глава ПЦУ.
Он отметил, что двери церкви открыты для всех православных для единения вокруг "автокефальной православной церкви Украины... которая на своей земле несет служение родному народу без какого-либо контроля, вмешательства или принуждения".
Епифаний также обратился к монахам расположенного в Лавре монастыря.
"Пришло время окончательно освободиться от неканонической власти над вами Москвы и ее слуг, последовать томосу, начать новую страницу бытия Лавры как настоящей монашеской обители, преданной служению единой православной церкви и своим близким, украинскому народу", – сказал предстоятель.
Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата (часть Русской православной церкви) по распоряжению Кабмина.
27 декабря 2022 года глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что у УПЦ МП заканчивается срок аренды двух храмов Киево-Печерской лавры – Успенского собора и Трапезной церкви. Министерство культуры не планирует продлевать договор, отметил он. 5 января Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули в управление государства.
Православная церковь Украины (ПЦУ) объявила, что рождественское богослужение ее священнослужители проведут в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
УПЦ МП заявила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний якобы не имеет разрешения на анонсированное ранее проведение богослужения в Лавре 7 января, а его намерения являются попыткой "силового захвата Успенского собора".