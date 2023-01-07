Епифаний поздравил верующих с освобождением Киево-Печерской лавры из плена "русского мира" и призвал монахов избавиться от власти Москвы

По его словам, сегодня Лавра делает уверенные шаги, чтобы, как и в давние времена, служить "проповеди мира Божьего, а не "русского мира". Епифаний поблагодарил за общественную поддержку всех, кто "мечтал об украинской молитве в этом святом месте, о его освобождении из плена "русского мира".

"Ваша молитва и гражданская позиция поддержали наше государство в непростом, но полностью верном решении. Шаг за шагом, мирно, но неотвратимо мы будем работать над тем, чтобы имя Лавры больше не позорилось поведением тех, кто забыл о призвании быть смиренными работниками в винограднике Божьем, а не тщеславными боярами среди якобы своей вотчины", – сказал глава ПЦУ.

Он отметил, что двери церкви открыты для всех православных для единения вокруг "автокефальной православной церкви Украины... которая на своей земле несет служение родному народу без какого-либо контроля, вмешательства или принуждения".

Епифаний также обратился к монахам расположенного в Лавре монастыря.

"Пришло время окончательно освободиться от неканонической власти над вами Москвы и ее слуг, последовать томосу, начать новую страницу бытия Лавры как настоящей монашеской обители, преданной служению единой православной церкви и своим близким, украинскому народу", – сказал предстоятель.