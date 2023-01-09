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В Одессе прокуратура расследует "приватизацию" кафедрального собора Московским патриархатом

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Спасо-Преображенский собор самый большой православный храм Одессы
Спасо-Преображенский собор – самый большой православный храм Одессы
Фото: eparhiya.od.ua

В Одессе правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконной приватизации кафедрального Спасо-Преображенского собора. Об этом говорится в ответе областной прокуратуры на запрос народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, который он 9 января опубликовал в Telegram.

Из документа следует, что досудебное расследование ведется по по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Речь идет о незаконной передаче здания церкви из коммунальной собственности Одесского городского совета в частную собственность Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. 

Также прокуратура расследует "безосновательное финансирование" содержание здания храма из бюджета Одесской территориальной общины в 2012–2017 годах.

"Одесситы хорошо знают историю этого собора. В 1936 году храм был взорван по решению советской власти. Уже в независимой Украине было принято решение его восстановить. Но почему-то в УПЦ МП считали собор своим, хотя его восстановили не за деньги церкви. После восстановления собор оказался в частной собственности московских священников. Теперь этим делом занимаются правоохранители. Мы должны возвращать свои святыни", – отметил в сообщении Гончаренко.

Контекст:

По данным Wikipedia, Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе – самый большой православный храм города. Заложен был в 1794 году, в 1936-м разграблен и разрушен большевиками, в 2003-м освящен после восстановления. В энциклопедии указано, что строительство обновленного храма осуществлялось "исключительно на пожертвования физических и юридических лиц, жителей города Одессы, а также иностранных лиц, посещающих город". Расходы на строительство, включая проектные работы, составили 32 млн гривен. Бюджетные средства на воссоздание собора до сих пор не использовались, отмечает Wikipedia.

Теги: Верховная Рада, Одесса, прокуратура, УПЦ МП, церковь, Алексей Гончаренко, следствие
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