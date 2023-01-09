В Одессе прокуратура расследует "приватизацию" кафедрального собора Московским патриархатом

Из документа следует, что досудебное расследование ведется по по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Речь идет о незаконной передаче здания церкви из коммунальной собственности Одесского городского совета в частную собственность Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.
Также прокуратура расследует "безосновательное финансирование" содержание здания храма из бюджета Одесской территориальной общины в 2012–2017 годах.
"Одесситы хорошо знают историю этого собора. В 1936 году храм был взорван по решению советской власти. Уже в независимой Украине было принято решение его восстановить. Но почему-то в УПЦ МП считали собор своим, хотя его восстановили не за деньги церкви. После восстановления собор оказался в частной собственности московских священников. Теперь этим делом занимаются правоохранители. Мы должны возвращать свои святыни", – отметил в сообщении Гончаренко.
По данным Wikipedia, Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе – самый большой православный храм города. Заложен был в 1794 году, в 1936-м разграблен и разрушен большевиками, в 2003-м освящен после восстановления. В энциклопедии указано, что строительство обновленного храма осуществлялось "исключительно на пожертвования физических и юридических лиц, жителей города Одессы, а также иностранных лиц, посещающих город". Расходы на строительство, включая проектные работы, составили 32 млн гривен. Бюджетные средства на воссоздание собора до сих пор не использовались, отмечает Wikipedia.