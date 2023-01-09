Ректор Почаевской семинарии УПЦ МП оштрафован за разжигание религиозной розни

В ходе следствия ректор согласился с обвинением и заключил с прокурором соглашение. Судья Наталья Шульгач признала его виновным по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание религиозной вражды) и кроме штрафа обязала Смакоуза оплатить 9 тыс. грн за проведение судебной экспертизы.

По данным Zaxid.net, священнослужителю сообщили о подозрении в декабре 2022 года. Служба безопасности Украины установила, что он с 2019 года распространял сообщения на русском языке с анонимного аккаунта в Facebook. Издание отмечает, что в приговоре нет цитат, известно лишь, что судебно-лингвистическая экспертиза установила в текстах признаки преступления.

Ректору 58 лет, он уроженец Почаева. Долгое время руководил приходами УПЦ МП в Канаде, а в 2018 году был назначен ректором Почаевской духовной семинарии, добавляет Zaxid.net.