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Ректор Почаевской семинарии УПЦ МП оштрафован за разжигание религиозной розни

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По данным СБУ, ректор распространял сообщения с анонимного аккаунта в Facebook
По данным СБУ, ректор распространял сообщения с анонимного аккаунта в Facebook
Фото: pravoslavie.ru

Кременецкий районный суд в Тернопольской области оштрафовал на 8,5 тыс. грн ректора Почаевской семинарии Украинской православной церкви Московского патриархата Иова Смакоуза за разжигание религиозной вражды. Об этом говорится в решении, принятом судом 4 января.

В ходе следствия ректор согласился с обвинением и заключил с прокурором соглашение. Судья Наталья Шульгач признала его виновным по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание религиозной вражды) и кроме штрафа обязала Смакоуза оплатить 9 тыс. грн за проведение судебной экспертизы.

По данным Zaxid.net, священнослужителю сообщили о подозрении в декабре 2022 года. Служба безопасности Украины установила, что он с 2019 года распространял сообщения на русском языке с анонимного аккаунта в Facebook. Издание отмечает, что в приговоре нет цитат, известно лишь, что судебно-лингвистическая экспертиза установила в текстах признаки преступления. 

Ректору 58 лет, он уроженец Почаева. Долгое время руководил приходами УПЦ МП в Канаде, а в 2018 году был назначен ректором Почаевской духовной семинарии, добавляет Zaxid.net.

Контекст:В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС),результаты которого были опубликованы 29 декабря, 54% украинцев выступают за полный запрет УПЦ МП в Украине.

Теги: Facebook, религия, УПЦ МП, Тернопольская область, приговор, Почаевская лавра
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