Глава Одесской ОВА уволил заместителя, которого СБУ подозревает в получении взятки

Решение Марченко датировано 10 января.

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко №6/К-2023 от 10 января 2023 года Муратов Олег Михайлович уволен с должности заместителя председателя Одесской ОГА", – говорится в сообщении.

Контекст:

Согласно данным на сайте ОВА, Муратов работал заместителем главы администрации с декабря 2020 года, когда он занял пост заместителя на тот момент новоназначенного главы ОВА Сергея Гриневецкого. После смены главы ОВА Муратов сохранил должность.

5 января 2023-го стало известно о задержании Муратова, при этом "Думская" сообщила, что само задержание произошло 3 января (9 января пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Ирина Коваленко сообщила, что за Муратова внесен залог в размере 3,2 млн грн). В Службе безопасности Украины информировали, что он подозревается в получении взятки от руководителя одного из структурных подразделений ОВА за "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества.

По данным следствия, за $35 тыс. Муратов "обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, в котором фигурировал чиновник", используя связи в правоохранительных органах. Его задержали при получении первого транша – $27 тыс.

По информации портала "Преступности.НЕТ", события вокруг Муратова могут быть связаны с делом об уклонении от уплаты налогов при экспорте зерна из портов Одессы, Черноморска и Пивденного. В СБУ заявляли о масштабной преступной схеме, к которой причастны более 10 чиновников, и ущербе государству на сотни миллионов гривен.