ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава Одесской ОВА уволил заместителя, которого СБУ подозревает в получении взятки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Муратова задержали при получении $27 тыс.
Муратова задержали при получении $27 тыс.
Фото: Думська - новини Одеси / Facebook

Руководитель Одесской областной военной администрации 10 января Максим Марченко уволил своего заместителя, которого Служба безопасности Украины на прошлой неделе задержала по подозрению в получении взятки. Об этом глава ОВА сообщил в Telegram.

Решение Марченко датировано 10 января.

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко №6/К-2023 от 10 января 2023 года Муратов Олег Михайлович уволен с должности заместителя председателя Одесской ОГА", – говорится в сообщении.

Контекст:

Согласно данным на сайте ОВА, Муратов работал заместителем главы администрации с декабря 2020 года, когда он занял пост заместителя на тот момент новоназначенного главы ОВА Сергея Гриневецкого. После смены главы ОВА Муратов сохранил должность.

5 января 2023-го стало известно о задержании Муратова, при этом "Думская" сообщила, что само задержание произошло 3 января (9 января пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Ирина Коваленко сообщила, что за Муратова внесен залог в размере 3,2 млн грн). В Службе безопасности Украины информировали, что он подозревается в получении взятки от руководителя одного из структурных подразделений ОВА за "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества.

По данным следствия, за $35 тыс. Муратов "обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, в котором фигурировал чиновник", используя связи в правоохранительных органах. Его задержали при получении первого транша – $27 тыс.

По информации портала "Преступности.НЕТ", события вокруг Муратова могут быть связаны с делом об уклонении от уплаты налогов при экспорте зерна из портов Одессы, Черноморска и Пивденного. В СБУ заявляли о масштабной преступной схеме, к которой причастны более 10 чиновников, и ущербе государству на сотни миллионов гривен.

Теги: СБУ, Одесская область, взятка, госимущество, Максим Марченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Павлика на отдыхе в Буковеле спела вместе с мужем. Видео
Жена Павлика на отдыхе в Буковеле спела вместе с мужем. Видео
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Витвицкая постреляла в тире. Видео
Витвицкая постреляла в тире. Видео
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Горжусь собой, потому что это очень больно". Цибульская встала на гвозди
"Горжусь собой, потому что это очень больно". Цибульская встала на гвозди
  Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов
  Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов
"Подумают, что я гулящий, бабник". Клопотенко рассказал о необычных отношениях со своей девушкой
"Подумают, что я гулящий, бабник". Клопотенко рассказал о необычных отношениях со своей девушкой
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют
"Подберу осколки, чтобы собрать новую инсталляцию себя". 42-летний Бадоев заявил, что благодарен жизни за испытания
"Подберу осколки, чтобы собрать новую инсталляцию себя". 42-летний Бадоев заявил, что благодарен жизни за испытания
Дорофеева показала фото из постели
Дорофеева показала фото из постели
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст
53-летняя Лопес крупным планом выставила бедро в боди с высокими вырезами
53-летняя Лопес крупным планом выставила бедро в боди с высокими вырезами
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (256251)
2
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (168160)
3
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (96555)
4
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (44760)
5
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (35775)
6
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (18516)
7
"Красиво жить не запретишь". Сопонару показала, как пила коктейль со старшей сестрой (18448)
8
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины (18347)
 
 
 
 