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СБУ задержала замглавы Одесской ОВА по подозрению в мошенничестве и взяточничестве

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Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса
Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса
Фото: Служба безпеки України / Telegram

СБУ задержала зампредседателя Одесской областной военной администрации, который, по данным следствия, предлагал подчиненному помочь избежать уголовной ответственности за $35 тыс. Об этом 5 января сообщил пресс-центр СБУ.

В спецслужбе не назвали имени подозреваемого. По данным местного издания "Думская", речь идет об Олеге Муратове, а задержали его еще 3 января. 

Фото: Служба безпеки України / Telegram
Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Должностное лицо за деньги предлагало руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. За $35 тыс. он обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, в котором фигурировал чиновник", – говорится в сообщении СБУ.

Как уточнили в спецслужбе, для этого фигурант планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины.

Сотрудники СБУ задокументировали факт передачи заместителю главы ОВА "аванса" в размере $27 тыс. и задержали его в административном здании облгосадминистрации при передаче им полученных денег своему водителю.

"Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили свыше $45 тыс., более €21 тыс., золотые слитки и монеты", – сказано в сообщении.

По данным "Думской", эти деньги задекларированы; в СБУ этого не уточняют. 

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (оконченное покушение на подстрекательство к оказанию неправомерной выгоды должностному лицу).

По информации портала "Преступности.нет", этот инцидент может быть связан с делом об уклонении от уплаты налогов при экспорте зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. В СБУ заявляли о масштабной преступной схеме, к которой причастны более 10 чиновников, и ущербе государству на сотни миллионов гривен.  

Теги: СБУ, Одесса, коррупция, Одесская область, мошенничество, взятка, Одесская ОГА, Служба безопасности Украины
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