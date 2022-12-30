Депутаты из 38 местных советов призвали президента Украины наложить вето на законопроект №5655

По убеждению членов организации, законопроект нужно ветировать для сохранения достижений реформы децентрализации.

"Обоснование важности вето для реформы децентрализации и недопущения монополизации рынка строительства Ассоциация городов Украины предоставила в своем обращении президенту Украины. Вопреки авторам законопроекта, которые манипулируют исключительно лозунгами, органы местного самоуправления публично и в прямом эфире подтвердили 23 декабря 2022 года приведенные в своих обращениях аргументы к президенту Украины постатейно, приводят конкретные статьи в проекте, которыми нарушаются права собственности граждан, передаются государственные полномочия контроля частным лицам, стимулируется незаконное строительство и уничтожаются результаты децентрализационной реформы", – сказано в сообщении.

Ассоциация опубликовала список местных советов, которые поддержали обращение, среди них как горсоветы областных центров, так и советы небольших городов, сел и поселков.