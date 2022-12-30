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Депутаты из 38 местных советов призвали президента Украины наложить вето на законопроект №5655

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Законопроект стимулирует незаконное строительство и уничтожает результаты децентрализационной реформы, заявили в Ассоциации городов Украины
Законопроект стимулирует незаконное строительство и уничтожает результаты децентрализационной реформы, заявили в Ассоциации городов Украины
Фото: depositphotos.com

Сотни депутатов из 38 местных советов обратились к президенту Украины с призывом применить право вето к законопроекту №5655, который вносит изменения в сферу градостроительства, пишет 30 декабря сайт Ассоциации городов Украины.

По убеждению членов организации, законопроект нужно ветировать для сохранения достижений реформы децентрализации.

"Обоснование важности вето для реформы децентрализации и недопущения монополизации рынка строительства Ассоциация городов Украины предоставила в своем обращении президенту Украины. Вопреки авторам законопроекта, которые манипулируют исключительно лозунгами, органы местного самоуправления публично и в прямом эфире подтвердили 23 декабря 2022 года приведенные в своих обращениях аргументы к президенту Украины постатейно, приводят конкретные статьи в проекте, которыми нарушаются права собственности граждан, передаются государственные полномочия контроля частным лицам, стимулируется незаконное строительство и уничтожаются результаты децентрализационной реформы", – сказано в сообщении.

Ассоциация опубликовала список местных советов, которые поддержали обращение, среди них как горсоветы областных центров, так и советы небольших городов, сел и поселков. 

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.

Петиция за ветирование законопроекта набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов в первые сутки голосования, на момент публикации новости ее подписали больше 42 тыс. человек.

Теги: коррупция, депутаты, реформы, самоуправление, петиция, горсовет, строительство, децентрализация, застройка, вето, парламент, законопроект, президент, Ассоциация городов Украины, реформа, обращение
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