Депутаты из 38 местных советов призвали президента Украины наложить вето на законопроект №5655

По убеждению членов организации, законопроект нужно ветировать для сохранения достижений реформы децентрализации.
"Обоснование важности вето для реформы децентрализации и недопущения монополизации рынка строительства Ассоциация городов Украины предоставила в своем обращении президенту Украины. Вопреки авторам законопроекта, которые манипулируют исключительно лозунгами, органы местного самоуправления публично и в прямом эфире подтвердили 23 декабря 2022 года приведенные в своих обращениях аргументы к президенту Украины постатейно, приводят конкретные статьи в проекте, которыми нарушаются права собственности граждан, передаются государственные полномочия контроля частным лицам, стимулируется незаконное строительство и уничтожаются результаты децентрализационной реформы", – сказано в сообщении.
Ассоциация опубликовала список местных советов, которые поддержали обращение, среди них как горсоветы областных центров, так и советы небольших городов, сел и поселков.
Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.
1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.
13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.
Петиция за ветирование законопроекта набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов в первые сутки голосования, на момент публикации новости ее подписали больше 42 тыс. человек.