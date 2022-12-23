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ПОЛИТИКА

Страны G7 готовы присоединиться к мониторингу внедрения реформы градостроительства – Мининфраструктуры

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Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон
Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Посольства стран G7 обсудили с представителями власти Украины имплементацию законопроекта №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности", сообщило 23 декабря в Facebook Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Страны G7 готовы присоединиться к мониторингу внедрения реформы градостроительства. Принятие этого закона вызвало бурное обсуждение в обществе, и это правильный и нужный процесс. Сегодня мы изменяем сам подход к градостроительной отрасли и цифровизируем процессы выдачи разрешительной документации, принятия объектов в эксплуатацию, а также контроль за ходом строительства. Мы создаем такую реформу для прозрачности всех процессов и сами открыты для экспертного диалога. Следующий этап – имплементация. Я открыто приглашаю представителей стран G7 и всех стейхолдеров отрасли: профильных ассоциаций, бизнеса, антикоррупционных организаций – для создания мониторинговой группы, которая будет контролировать ход внедрения для совместного внедрения реформы и разработки подзаконных актов, необходимых для запуска закона", – цитирует министерство вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

Он добавил, что в законопроекте учтены все замечания от НАПК в полном объеме.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что первые этапы реформы начались еще два года назад с создания портала государственной электронной системы в сфере строительства.

"Когда мы начинали, реестр объектов строительства находился в частных руках за границей, а взятки буквально прописывались в системе. Сегодня мы уже изменили это, создав такую электронную систему, которая фиксирует каждое действие, или будем видеть бездействие чиновников. Мы цифровизировали услуги, предоставляемые государством. И количество оказанных услуг – уже более 134 тыс. Сейчас законом 5655 планируется цифровизация тех услуг, которые оказывают местные власти. И это, по сути, новый этап реформы градостроительной отрасли. Считаю ее самой антикоррупционной за последние годы", – сказал Федоров.

Он подчеркнул, что готов к любому аудиту процесса цифровизации отрасли.

Министерство инфраструктуры пишет, что послы стран G7 заверили в готовности присоединиться к мониторингу внедрения реформы и отметили ее своевременность и важность для Украины. Чрезвычайный и полномочный посол ФРГ Анка Фельдгузен отметила, что вопрос послевоенного восстановления остро встанет перед большинством регионов Украины, а сохранение полномочий местных властей – важный шаг для выполнения закона о децентрализации.

"При выполнении реформы важно учесть мнение местных общин и сохранить их полномочия. Вместе с тем, соглашаюсь, что цифровизация является действенным инструментом в преодолении коррупции, и мы полностью поддерживаем переход от бумажной бюрократии к технологическим и прозрачным процессам в области строительства", – сказала представитель Германии.

В обсуждении также приняли участие народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02ZoctiStyESLH7PayucaGxEtwpCZVh9BabcKGhNdW1eCGfNL3K3GmK3cHkgfffhBNl

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.

Теги: Верховная Рада, коррупция, посольство, Министерство инфраструктуры, самоуправление, строительство, децентрализация, технологии, парламент, законопроект, Мининфраструктуры, реформа, власть, инфраструктура, Михаил Федоров, Елена Шуляк, посол, послы, Александр Кубраков, Анка Фельдгузен
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