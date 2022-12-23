Страны G7 готовы присоединиться к мониторингу внедрения реформы градостроительства – Мининфраструктуры

"Страны G7 готовы присоединиться к мониторингу внедрения реформы градостроительства. Принятие этого закона вызвало бурное обсуждение в обществе, и это правильный и нужный процесс. Сегодня мы изменяем сам подход к градостроительной отрасли и цифровизируем процессы выдачи разрешительной документации, принятия объектов в эксплуатацию, а также контроль за ходом строительства. Мы создаем такую реформу для прозрачности всех процессов и сами открыты для экспертного диалога. Следующий этап – имплементация. Я открыто приглашаю представителей стран G7 и всех стейхолдеров отрасли: профильных ассоциаций, бизнеса, антикоррупционных организаций – для создания мониторинговой группы, которая будет контролировать ход внедрения для совместного внедрения реформы и разработки подзаконных актов, необходимых для запуска закона", – цитирует министерство вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

Он добавил, что в законопроекте учтены все замечания от НАПК в полном объеме.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что первые этапы реформы начались еще два года назад с создания портала государственной электронной системы в сфере строительства.

"Когда мы начинали, реестр объектов строительства находился в частных руках за границей, а взятки буквально прописывались в системе. Сегодня мы уже изменили это, создав такую электронную систему, которая фиксирует каждое действие, или будем видеть бездействие чиновников. Мы цифровизировали услуги, предоставляемые государством. И количество оказанных услуг – уже более 134 тыс. Сейчас законом 5655 планируется цифровизация тех услуг, которые оказывают местные власти. И это, по сути, новый этап реформы градостроительной отрасли. Считаю ее самой антикоррупционной за последние годы", – сказал Федоров.

Он подчеркнул, что готов к любому аудиту процесса цифровизации отрасли.

Министерство инфраструктуры пишет, что послы стран G7 заверили в готовности присоединиться к мониторингу внедрения реформы и отметили ее своевременность и важность для Украины. Чрезвычайный и полномочный посол ФРГ Анка Фельдгузен отметила, что вопрос послевоенного восстановления остро встанет перед большинством регионов Украины, а сохранение полномочий местных властей – важный шаг для выполнения закона о децентрализации.

"При выполнении реформы важно учесть мнение местных общин и сохранить их полномочия. Вместе с тем, соглашаюсь, что цифровизация является действенным инструментом в преодолении коррупции, и мы полностью поддерживаем переход от бумажной бюрократии к технологическим и прозрачным процессам в области строительства", – сказала представитель Германии.

В обсуждении также приняли участие народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос.