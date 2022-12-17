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"Монополизируется допуск на рынок". Ассоциация городов Украины ожидает вето президента на законопроект №5655

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В АГУ отмечают, что действующей редакцией закона уничтожается идея электронной системы регулирования градостроения
В АГУ отмечают, что действующей редакцией закона уничтожается идея электронной системы регулирования градостроения
Фото: depositphotos.com

Ассоциация городов Украины (АГУ) обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому по вопросу применения права вето на принятый Верховной Радой Украины проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" №5655. Об этом сообщается на сайте АГУ.

"Считаем, что принятая редакция противоречит задекларированным целям законопроекта и требует существенной доработки. Обращаемся к вам с просьбой применить предоставленное вам п. 30 ст. 106 Конституции право вето к проекту закона №5655 и вернуть его на повторное рассмотрение Верховной Рады Украины", – говорится в заявлении.

В АГУ отмечают, что действующей редакцией закона уничтожается идея электронной системы регулирования градостроения, поскольку отсутствует ответственность регистраторов за невыполнение или нарушение закона. Также этот закон легализует и стимулирует самовольное строительство, поскольку при признании судом незаконности строительства его стоимость должна быть возмещена из местного бюджета. А незаконное строительство, совершенное до вступления в силу закона, легализуется. Монополизируется допуск на рынок. А исключительно государственная функция контроля и надзора за застройщиками передается бизнесу. В то же время возможности контроля со стороны местного самоуправления и общественности ограничиваются, считают в организации.

"Общественность лишается прав инициировать обязательные проверки строительства в случае выявления ими нарушений, а значит, увеличивается количество конфликтов между общественностью и застройщиками. Нарушаются минимум пять положений Конституции, и создается ряд противоречий с Гражданским кодексом", – отмечают в АГУ.

Ассоциация городов также напоминает, что петиция о ветировании проекта закона №5655 через несколько часов после его голосования в Верховной Раде набрала 25 тысяч голосов, впервые в истории Украины. А на момент обнародования заявления петиция собрала более 42 тысяч подписей. Ряд замечаний к законопроекту высказали Главное юридическое управление ВР, Министерство культуры и информполитики, Министерство аграрной политики и продовольствия, Нацагентство по предотвращению коррупции и другие общественные организации и учреждения.

"Представители местного самоуправления надеются на поддержку президента Украины и сохранение в Украине всех достижений децентрализации, достигнутых за прошлые годы", – отмечают в АГУ.

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.

Теги: Верховная Рада, строительство, децентрализация, вето, закон, законопроект, президент, Ассоциация городов Украины
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