"Монополизируется допуск на рынок". Ассоциация городов Украины ожидает вето президента на законопроект №5655

"Считаем, что принятая редакция противоречит задекларированным целям законопроекта и требует существенной доработки. Обращаемся к вам с просьбой применить предоставленное вам п. 30 ст. 106 Конституции право вето к проекту закона №5655 и вернуть его на повторное рассмотрение Верховной Рады Украины", – говорится в заявлении.

В АГУ отмечают, что действующей редакцией закона уничтожается идея электронной системы регулирования градостроения, поскольку отсутствует ответственность регистраторов за невыполнение или нарушение закона. Также этот закон легализует и стимулирует самовольное строительство, поскольку при признании судом незаконности строительства его стоимость должна быть возмещена из местного бюджета. А незаконное строительство, совершенное до вступления в силу закона, легализуется. Монополизируется допуск на рынок. А исключительно государственная функция контроля и надзора за застройщиками передается бизнесу. В то же время возможности контроля со стороны местного самоуправления и общественности ограничиваются, считают в организации.

"Общественность лишается прав инициировать обязательные проверки строительства в случае выявления ими нарушений, а значит, увеличивается количество конфликтов между общественностью и застройщиками. Нарушаются минимум пять положений Конституции, и создается ряд противоречий с Гражданским кодексом", – отмечают в АГУ.

Ассоциация городов также напоминает, что петиция о ветировании проекта закона №5655 через несколько часов после его голосования в Верховной Раде набрала 25 тысяч голосов, впервые в истории Украины. А на момент обнародования заявления петиция собрала более 42 тысяч подписей. Ряд замечаний к законопроекту высказали Главное юридическое управление ВР, Министерство культуры и информполитики, Министерство аграрной политики и продовольствия, Нацагентство по предотвращению коррупции и другие общественные организации и учреждения.

"Представители местного самоуправления надеются на поддержку президента Украины и сохранение в Украине всех достижений децентрализации, достигнутых за прошлые годы", – отмечают в АГУ.

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