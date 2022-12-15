Законопроект №5655 представляет угрозу для коррупционных организаций, которые не хотят отказаться от "черной кассы" – Всеукраинская ассоциация общин

"Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655 о реформировании сферы градостроительства. После чего в средствах массовой информации начала распространяться агрессивная кампания противников законопроекта. Для кого этот законопроект действительно представляет угрозу, так это для коррупционных организаций, которые не хотят отказаться от "черной кассы". По приблизительным оценкам, все они зарабатывают на сделках и схемах в строительной отрасли около $10 млрд в год. Коррупционеры боятся прозрачности, а именно прозрачность градостроительства – главная цель реформы и единственный действенный инструмент качественного обновления", – сказано в заявлении.

Авторы отметили, что большая градостроительная реформа началась с ликвидации ГАСИ – Государственной архитектурно-строительной инспекции, "где годами формировалась система, при которой застройщики платили взятки посредникам за сопровождение объекта строительства".

"Вместо ГАСИ начал функционировать новый орган – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ), который прекратил взяточничество на уровне самой инспекции. Но, к сожалению, в ряде городов остались "автономные" отделы архитектуры, которые продолжили произвольно выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию. Поэтому нечестные участники строительного рынка не хотят терять монополию и используют эти отделы архитектуры в своих интересах. Соответственно, чувствуя угрозу собственному состоянию из-за инициированных изменений, они массово блокируют законопроект", – отметили члены организации.

Они выступили за прозрачные и цифровые разрешительные процедуры и обязательную ответственность всех нарушителей – как застройщиков, так и других органов.

"Хочется отметить, что этот законопроект предоставляет ряд возможностей для общин и строителей, но не для строителей-монополистов. Принятый законопроект №5655 позволяет общинам быть активным участником сферы градостроительства путем осуществления мониторинга за градостроительной деятельностью всех строящихся у вас объектов на территории. Кроме того, закон предусматривает возможность влияния территориальных общин на факты самовольного строительства на основании решения исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, принятом в соответствии с законом. При этом в данном случае речь идет исключительно о незаконном строительстве, осуществляемом без соблюдения требований закона", – подчеркнули авторы.

Во Всеукраинской ассоциации общин призвали не подписывать петиции и другие документы, "опираясь на мнения "прессы, псевдоактивистов и псевдоэкспертов".

"Для детального ознакомления с реальной позицией законопроекта №5655 вы можете перейти по ссылке и посмотреть публичное обсуждение Всеукраинской ассоциацией общин с представителями власти по законопроекту, в котором приняли участие Елена Шуляк – заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Наталия Козловская – заместитель министра развития общин и территорий Украины, Семен Кривонос – председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины, а также Сергей Кубах – эксперт по земельным вопросам, руководитель направления земельной реформы программы USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО)", – перечислили в организации.

Авторы обращения подчеркнули, что законопроект прошел широкое публичное обсуждение среди общин – участников Всеукраинской ассоциации общин, которая сегодня насчитывает 863 общины, а также был одобрен правлением организации.

"Прозрачный доступ к градостроительной документации и стабильные правила в строительной отрасли станут основой для привлечения международных инвестиций в Украину в послевоенный период. Обращаем внимание, что как можно скорее принять законопроект неоднократно призывали члены коалиции "Украинский совет бизнеса", Торгово-промышленная палата, Всеукраинский аграрный совет, Лига страховых организаций Украины, Нотариальная палата Украины, Конфедерация строителей Украины, саморегулирующиеся организации в строительстве и еще несколько десятков профессиональных организаций, а также представители бизнеса и экспертных сред по отдельности", – заявили они.

Дискуссия вокруг норм законопроекта, по мнению членов организации, отвлекает от попытки сохранить монополию "избранных" застройщиков в некоторых городах и "сохранить возможность сбора средств с тех, кто не входит в монополию".