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Законопроект №5655 делает одну из самых коррумпированных сфер одной из самых прозрачных – заместитель главы Минцифры Выскуб

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Алексей Выскуб: Закон очень смелый и реформаторский. И там действительно есть нормы, предусматривающие передачу отдельных полномочий от чиновников бизнесу
Алексей Выскуб: Закон очень смелый и реформаторский. И там действительно есть нормы, предусматривающие передачу отдельных полномочий от чиновников бизнесу
Фото: Aleksey Vyskub / Facebook

За два года реформирования одну из наиболее коррумпированных сфер в Украине – строительство – постепенно превращают в одну из самых прозрачных, а законопроект №5655, принятый Верховной Радой, является завершением "сложной и смелой" реформы. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб.

По его словам, еще два года назад строительный реестр физически находился не в Украине и в частных руках.

"Любые изменения в этот реестр могли внести (и регулярно вносили) предыдущим числом, могли запросто подменить любое разрешение или документ (что тоже делали регулярно), а в отдельных полях реестра даже делались примечания недвусмысленного характера", – написал Выскуб.

Он также опубликовал скриншот таких сообщений в реестре.

"Получить документацию на объект или хотя бы узнать о наличии необходимых документов было нереально. И так же было невозможно получить разрешение на начало строительства или сертификат о готовности объекта без взятки с конкретной "таксой" в зависимости от региона, о которой все знали, и "хозяевам" этого "государственного бизнеса" это приносило несколько миллиардов гривен в год", – добавил он.

По словам замминистра, за прошедшие два года строительный реестр стал современной и безопасной IТ-системой, принадлежащей государству, он доступен и в форме открытых данных, где можно увидеть все объекты и документы на них, в том числе на карте.

"Каждое разрешение предполагает наличие QR-кода, который в том числе размещается на строительной площадке для проверки законности строительства и пакета документов. Каждый документ – от градостроительных условий, проекта до сертификата – имеется в единой системе и подписан КЭП (квалифицированная электронная подпись. – "ГОРДОН") уполномоченного лица для предотвращения подделок или любых манипуляций в дальнейшем. Большинство услуг уже предоставляется онлайн, а часть даже автоматически – без чиновника на основании проверки данных в других реестрах и кадастрах", – отметил Выскуб.

Для завершения реформы и полной автоматизации всех процессов и услуг не хватало закона, считает он.

"Закон очень смелый и реформаторский. И там действительно есть нормы, предусматривающие передачу отдельных полномочий от чиновников (не имеющих экспертизы и работающих за мизерную плату, но делающих дорогую экспертную работу) бизнесу. Я уверен, что за этим будущее. И передача ряда функций от власти к авторизованному бизнесу с жестким контролем и ответственностью является очень эффективным инструментом для реформирования устаревшей, забюрокративированной и, наконец, коррумпированной системы государственного управления отдельными сферами, – подчеркнул замминистра. – За два года мы уже из одной из самых коррумпированных сфер в Украине сделали одну из самых прозрачных. Законопроект №5655 позволяет завершить эту сложную и смелую реформу. Надеюсь, мы не упустим этот шанс".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0tUKn66ZaSkqUzrKu8Gxi61ncAChqXVFp7z8iuiWydALxukd9s97KiYS395dx1YkNl&id=100006511476840

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.

Теги: Верховная Рада, коррупция, бизнес, строительство, застройка, экспертиза, законопроект, Алексей Выскуб
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