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Глава "Слуги народа" Шуляк, которая проталкивала законопроект №5655 о градостроительной реформе, подставила президента – экс-нардеп

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Александр Черненко: Вчера в Верховной Раде был протянут скандальный закон №5655 о реформе градостроительства. Как его успели окрестить в народе, "закон про містоґвалтування"
Александр Черненко: Вчера в Верховной Раде был протянут скандальный закон №5655 о реформе градостроительства. Как его успели окрестить в народе, "закон про містоґвалтування"
Фото: Олександр Черненко / Facebook

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, которая активно лоббировала скандальный законопроект №5655 о реформе градостроительства, подставила президента, так как этот закон, принятый во втором чтении 13 декабря, совершенно не воспринимается обществом. С таким заявлением в своем Facebook выступил народный депутат VIII созыва, экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

"Вчера в Верховной Раде был протянут скандальный закон №5655 о реформе градостроительства. Как его успели окрестить в народе, "закон про містоґвалтування". По сообщению движения "Чесно", "слуги" провели это решение благодаря [членам депутатской группы "Платформа за жизнь и мир"] Нестору Шуфричу и Александру Качному, которые фигурируют в Реестре госпредателей движения "Чесно", и другим нардепам, избранным от пророссийской партии ОПЗЖ. Глава "Слуги народа" Елена Шуляк с первого дня активно топила за №5655, так как известно, что она имеет интересы в строительной сфере и потому пошла на коллаборацию с ОПЗЖ", – заявил Черненко.

Экс-нардеп отметил, что против принятия этого закона выступили профильные ассоциации местного самоуправления, мэры украинских городов, международные партнеры, общественные активисты. Черненко выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский наложит вето на законопроект.

"Закон принят и направлен на подпись президенту. Говорят, что вчера в ОП были неоднозначные эмоции по поводу дальнейшей судьбы принятого закона. Петиция к президенту с требованием наложить вето за несколько часов набрала необходимые 25 000 подписей. Выглядит так, что Елена Шуляк жестко подставила Зеленского с принятием [законопроекта]№5655. Какой бы ни была ее логика в рассказах президенту о необходимости закона, она разбивается о полное неприятие закона обществом. Потому, я думаю, будет вето. И, кажется, после вето эта законотворческая авантюра не пройдет бесследно и для лоббистов №5655", – отметил эксперт.

https://www.facebook.com/profichok/posts/pfbid02ta7RucfUDaxL82eMEXNHzPhvbS2xjBndMAu85eoFvjYMafk5fwLzFKsvRUBuHAACl

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.

Теги: Верховная Рада, коррупция, Нестор Шуфрич, депутаты, Александр Черненко, самоуправление, петиция, строительство, застройка, Владимир Зеленский, законопроект, президент, реформа, Слуга народа, Елена Шуляк, Александр Качный, Платформа за жизнь и мир
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