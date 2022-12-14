Глава "Слуги народа" Шуляк, которая проталкивала законопроект №5655 о градостроительной реформе, подставила президента – экс-нардеп

Александр Черненко: Вчера в Верховной Раде был протянут скандальный закон №5655 о реформе градостроительства. Как его успели окрестить в народе, "закон про містоґвалтування" Фото: Олександр Черненко / Facebook

"Вчера в Верховной Раде был протянут скандальный закон №5655 о реформе градостроительства. Как его успели окрестить в народе, "закон про містоґвалтування". По сообщению движения "Чесно", "слуги" провели это решение благодаря [членам депутатской группы "Платформа за жизнь и мир"] Нестору Шуфричу и Александру Качному, которые фигурируют в Реестре госпредателей движения "Чесно", и другим нардепам, избранным от пророссийской партии ОПЗЖ. Глава "Слуги народа" Елена Шуляк с первого дня активно топила за №5655, так как известно, что она имеет интересы в строительной сфере и потому пошла на коллаборацию с ОПЗЖ", – заявил Черненко.

Экс-нардеп отметил, что против принятия этого закона выступили профильные ассоциации местного самоуправления, мэры украинских городов, международные партнеры, общественные активисты. Черненко выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский наложит вето на законопроект.

"Закон принят и направлен на подпись президенту. Говорят, что вчера в ОП были неоднозначные эмоции по поводу дальнейшей судьбы принятого закона. Петиция к президенту с требованием наложить вето за несколько часов набрала необходимые 25 000 подписей. Выглядит так, что Елена Шуляк жестко подставила Зеленского с принятием [законопроекта]№5655. Какой бы ни была ее логика в рассказах президенту о необходимости закона, она разбивается о полное неприятие закона обществом. Потому, я думаю, будет вето. И, кажется, после вето эта законотворческая авантюра не пройдет бесследно и для лоббистов №5655", – отметил эксперт.