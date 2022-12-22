В Украине презентовали портал о реформе градостроительства

"Законопроект №5655 предлагает максимальную открытость и прозрачность в строительной сфере. Мы придерживаемся таких же принципов и в отношении имплементации этой реформы. Именно поэтому представляем портал, где есть вся необходимая информация о реформе и есть возможность получить обратную связь. Вместе с тем мы продолжаем системную работу с представителями экспертной общественности и международными партнерами для имплементации реформы. Мы заинтересованы в том, чтобы эта реформа не была "кабинетной", ведь предлагаемые изменения в корне изменят строительную сферу, а значит, повлияют буквально на каждого гражданина Украины", – рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.