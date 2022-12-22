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В Украине презентовали портал о реформе градостроительства

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13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом
13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом
Фото: depositphotos.com

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины представило портал о реформе градостроительства, на котором можно ознакомиться с концепцией законопроекта №5655, его основными положениями, просмотреть видео обсуждений проекта, а также получить ответы на самые распространенные вопросы.

"Законопроект №5655 предлагает максимальную открытость и прозрачность в строительной сфере. Мы придерживаемся таких же принципов и в отношении имплементации этой реформы. Именно поэтому представляем портал, где есть вся необходимая информация о реформе и есть возможность получить обратную связь. Вместе с тем мы продолжаем системную работу с представителями экспертной общественности и международными партнерами для имплементации реформы. Мы заинтересованы в том, чтобы эта реформа не была "кабинетной", ведь предлагаемые изменения в корне изменят строительную сферу, а значит, повлияют буквально на каждого гражданина Украины", – рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid07BwBNVLaUrxmJEkzQKPrivjAffd6bUMScRnuMPjA8Lvux99cntX5uMLpZGFYrx9rl


Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.

Теги: Верховная Рада, строительство, реформа, Министерство развития общин и территорий, Александр Кубраков
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