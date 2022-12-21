Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры предложило экспертной общественности присоединиться к реформе градостроительства

"Представители общественности подчеркнули, что процедура обсуждения законопроекта, градостроительной реформы и любых других инициатив должна строиться на принципах инклюзивности, открытости, взаимного уважения, доверия и конструктивности. Каким бы ни был сценарий развития событий по законопроекту – необходимо уже сейчас создать новые подходы к сотрудничеству и заложить фундамент доверия для любых будущих дискуссий по восстановлению Украины", – сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что вместе с общественными организациями предложили инициировать создание профессиональной платформы для публичного обсуждения реформы градостроительства на экспертных началах с привлечением специалистов и "независимого фасилитатора".

"Такая открытая экспертная платформа может стать основой обсуждения не только градостроительной реформы, но и других законодательных инициатив. Кроме того, во время встречи были обсуждены основные этапы реформы, в частности процесс имплементации законопроекта и позиции стейкхолдеров по внедрению реформы, созданию и порядку работы Градостроительной палаты как совещательного органа министерства. Общественные организации проинформировали, что имеют ряд замечаний к законопроекту №5655, которые, по их мнению, создают риски нарушений и злоупотреблений", – сообщили в пресс-службе.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков обратился к специалистам градостроительной отрасли, стейкхолдерам и международным партнерам с предложением присоединиться к обсуждению реформы на базе будущей платформы.

"В прошлый вторник парламент принял ключевой для реформы градостроительства закон. Ожидаем его подписания президентом Украины. После этого у нас будет полгода для реализации реформы. На этом этапе мы должны разработать и принять более 50 подзаконных актов. В законе учтены все замечания НАПК, однако, чтобы реформа заработала в полном объеме, должна быть проведена основательная работа антикоррупционных органов, Министерства восстановления, Министерства цифровой трансформации и экспертной общественности. Мы обращаемся к специалистам градостроительной отрасли, стейкхолдерам и международным партнерам с предложением присоединиться к мониторингу и внедрению этой реформы. Закон вызвал немалые дискуссии, что еще раз подчеркивает его неотложность и значение для всего общества. Совместно у нас сейчас есть все рычаги для того, чтобы воплотить реформу градостроительства с учетом всех антикоррупционных предохранителей. В противном случае мы оставляем существующий беспорядок и отбрасываем страну на десятилетие назад", – сказал вице-премьер.

В пресс-службе сообщили, что в обсуждении приняли участие представители Министерства общин, территорий и инфраструктуры, председатель комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, представители проекта USAID / UK aid Tapas Project / "Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах", представители коалиции RISE Ukraine – Coalition for Reconstruction, в частности Офис эффективного регулирования BRDO, Движение "Чесно", Антикоррупционный штаб, Институт законодательных идей, "Сообщество OpenUp: за все открытое", Институт экономических исследований и политических консультаций, Open Contracting.