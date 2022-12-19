"Это днище". Нардеп сообщила, что написала заявление о выходе из партии "Слуга народа" и назвала причину

Об этом нардеп написала в Facebook 19 декабря.
"Все имеет предел. Поступок [главы партии "Слуга народа"] Елены Шуляк по отношению к раненому бойцу – это днище. Прийти к защитнику в госпиталь, не чтобы навестить, не чтобы поддержать, а чтобы выяснить отношения относительно ее коррупционного законопроекта №5565 – это плевок в лицо всем нашим воинам, всем волонтерам, всем, кто рискует своей жизнью на передовой ради победы нашей страны… Находиться в одной партии с Шуляк – это толеровать такое отвратительное поведение", – отметила Янченко.
Украинский юрист и военный Олег Симороз заявил 17 декабря в Facebook, что Шуляк три дня назад "ворвалась" к нему в госпиталь, где он лечится, чтобы "выяснять отношения с военнослужащим, который оставил свои две ноги на Донбассе и находится в тяжелом состоянии" через законопроект о реформировании сферы градостроительства.
"На воре шапка горит", так выглядит этот случай, когда лоббистка строительной мафии прибегает в военный госпиталь выяснять отношения, после того, как мое сообщение [в Facebook] о ее антинародном законопроекте и договоренностях с ОПЗЖ широко разошлось в социальных сетях", – отметил Симороз.
Военный добавил, что Шуляк в госпитале "даже набралась наглости намекнуть, что я у кого-то взял деньги за свое резонансное сообщение о ней".
Симороз добавил к своему сообщению видео разговора с Шуляк. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского ветировать закон. Соответствующая петиция набрала более 25 тыс. голосов в день его принятия Радой.
Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.
1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.
13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.
В Ассоциации городов Украины перед принятием документа во втором чтении выступили категорически против него. Главы городов, сел и поселков считают, что он приведет к монополизации строительного рынка, лишит общественность и местную власть возможности влиять на незаконные застройки, приведет к компенсации самовольным застройщикам из местного бюджета, нарушит права владельцев земельных участков и уничтожит достижения децентрализации.
В свою очередь вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поддержал законопроект и высказал мнение, что в Украине впервые на уровне закона предлагают убрать чиновников от принятия решений в строительной сфере, "автоматизируя их на основании прозрачных алгоритмов и проверки данных в других реестрах и кадастрах".
Симороз после принятия закона Радой "в интересах строительной мафии" написал 13 декабря в Facebook, что "чувствует что-то хуже, чем подрыв на противотанковой мине". Обращаясь к Шуляк он отметил, что "чуть-чуть не за это воевал и отдал две ноги", пообещав, что нардеп и причастные ответят за это.