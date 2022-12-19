"Это днище". Нардеп сообщила, что написала заявление о выходе из партии "Слуга народа" и назвала причину

Об этом нардеп написала в Facebook 19 декабря.

"Все имеет предел. Поступок [главы партии "Слуга народа"] Елены Шуляк по отношению к раненому бойцу – это днище. Прийти к защитнику в госпиталь, не чтобы навестить, не чтобы поддержать, а чтобы выяснить отношения относительно ее коррупционного законопроекта №5565 – это плевок в лицо всем нашим воинам, всем волонтерам, всем, кто рискует своей жизнью на передовой ради победы нашей страны… Находиться в одной партии с Шуляк – это толеровать такое отвратительное поведение", – отметила Янченко.

Украинский юрист и военный Олег Симороз заявил 17 декабря в Facebook, что Шуляк три дня назад "ворвалась" к нему в госпиталь, где он лечится, чтобы "выяснять отношения с военнослужащим, который оставил свои две ноги на Донбассе и находится в тяжелом состоянии" через законопроект о реформировании сферы градостроительства.

"На воре шапка горит", так выглядит этот случай, когда лоббистка строительной мафии прибегает в военный госпиталь выяснять отношения, после того, как мое сообщение [в Facebook] о ее антинародном законопроекте и договоренностях с ОПЗЖ широко разошлось в социальных сетях", – отметил Симороз.

Военный добавил, что Шуляк в госпитале "даже набралась наглости намекнуть, что я у кого-то взял деньги за свое резонансное сообщение о ней".

Симороз добавил к своему сообщению видео разговора с Шуляк. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского ветировать закон. Соответствующая петиция набрала более 25 тыс. голосов в день его принятия Радой.