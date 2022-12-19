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"Это днище". Нардеп сообщила, что написала заявление о выходе из партии "Слуга народа" и назвала причину

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Янченко (на фото) возмутил поступок главы партии "Слуга народа" Шуляк по отношению к раненому бойцу
Янченко (на фото) возмутил поступок главы партии "Слуга народа" Шуляк по отношению к раненому бойцу
Фото: sluga-narodu.com

Народный депутат Украины, замглавы фракции "Слуга народа" Галина Янченко сообщила, что написала заявление о выходе из партии "Слуга народа".

Об этом нардеп написала в Facebook 19 декабря.

"Все имеет предел. Поступок [главы партии "Слуга народа"] Елены Шуляк по отношению к раненому бойцу – это днище. Прийти к защитнику в госпиталь, не чтобы навестить, не чтобы поддержать, а чтобы выяснить отношения относительно ее коррупционного законопроекта №5565 – это плевок в лицо всем нашим воинам, всем волонтерам, всем, кто рискует своей жизнью на передовой ради победы нашей страны… Находиться в одной партии с Шуляк – это толеровать такое отвратительное поведение", – отметила Янченко.

https://www.facebook.com/halyna.yanchenko/posts/pfbid0pLwR2VfJLLAoz3AyyGofPDcpimbPC5Hy4pRdp8Kx6u5FSVsSLL2iripjx8Lkd3c5l

Украинский юрист и военный Олег Симороз заявил 17 декабря в Facebook, что Шуляк три дня назад "ворвалась" к нему в госпиталь, где он лечится, чтобы "выяснять отношения с военнослужащим, который оставил свои две ноги на Донбассе и находится в тяжелом состоянии" через законопроект о реформировании сферы градостроительства.

"На воре шапка горит", так выглядит этот случай, когда лоббистка строительной мафии прибегает в военный госпиталь выяснять отношения, после того, как мое сообщение [в Facebook] о ее антинародном законопроекте и договоренностях с ОПЗЖ широко разошлось в социальных сетях", – отметил Симороз.

Военный добавил, что Шуляк в госпитале "даже набралась наглости намекнуть, что я у кого-то взял деньги за свое резонансное сообщение о ней".

Симороз добавил к своему сообщению видео разговора с Шуляк. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского ветировать закон. Соответствующая петиция набрала более 25 тыс. голосов в день его принятия Радой.

https://www.facebook.com/oleh.symoroz/videos/857547322235651/

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.

В Ассоциации городов Украины перед принятием документа во втором чтении выступили категорически против него. Главы городов, сел и поселков считают, что он приведет к монополизации строительного рынка, лишит общественность и местную власть возможности влиять на незаконные застройки, приведет к компенсации самовольным застройщикам из местного бюджета, нарушит права владельцев земельных участков и уничтожит достижения децентрализации.

В свою очередь вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поддержал законопроект и высказал мнение, что в Украине впервые на уровне закона предлагают убрать чиновников от принятия решений в строительной сфере, "автоматизируя их на основании прозрачных алгоритмов и проверки данных в других реестрах и кадастрах".

Симороз после принятия закона Радой "в интересах строительной мафии" написал 13 декабря в Facebook, что "чувствует что-то хуже, чем подрыв на противотанковой мине". Обращаясь к Шуляк он отметил, что "чуть-чуть не за это воевал и отдал две ноги", пообещав, что нардеп и причастные ответят за это.

Теги: Верховная Рада, Украина, коррупция, депутаты, петиция, строительство, юрист, застройка, госпиталь, закон, военнослужащий, президент, Слуга народа, Галина Янченко, лоббисты, Елена Шуляк, ОПЗЖ, ноги, нардеп
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