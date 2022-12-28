Законопроект №5655 изменяет и расширяет функции органов местного самоуправления – замминистра Азархина

Реформа приведет к децентрализации контроля, ранее сконцентрированного в одних руках, отметила замминистра. Она пояснила, что речь идет о распределении функций контроля и надзора, так как совмещение этих двух функций у одного субъекта порождает конфликт интересов и коррупционные риски. Надзор за отраслью и субъектами градостроительства – застройщиками, архитекторами, органами контроля, генподрядчиками – возлагается на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
"При министерстве функционирует консультативно-совещательный орган – Градостроительная палата, состоящая из представителей общественной и экспертной среды отрасли. У заказчика строительства появится возможность выбора органа, который будет его контролировать, – это может быть местная власть или частный орган контроля (уполномоченное лицо по градостроительству). Для частного контроля будет расширена ответственность за результаты работы – они [представители контролирующих органов] будут рисковать собственным имуществом", – рассказала Азархина.
По словам заместителя министра, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства будет контролировать только сложные объекты строительства – мосты, АЭС, туннели, порты, и другие объекты, которые возводятся за счет налогоплательщиков, а также объекты культурного наследия государственного значения.
"Изменятся и расширятся функции органов местного самоуправления (ОМС). ОМС обязаны проводить мониторинг застройки в общинах, выявлять самовольное строительство, проверять объекты, определенные электронной системой как рискованные, и сообщать о нарушениях общественности. А за ненадлежащий мониторинг должностные лица будут нести определенную ответственность. У ОМС появится возможность в определенных случаях сносить незаконные объекты без решения суда – сейчас это невозможно", – пояснила Азархина.
По ее мнению, очень важно, что в результате введения новой реформы градостроительства произойдет полная цифровизация процессов и значительно улучшится ситуация с качеством проектной документации. Как отметила Азархина, на каждом этапе строительного процесса – при экспертизе, технической инвентаризации, принятии в эксплуатацию – е-система будет сравнивать состояние объекта с тем, что было указано в проектной документации. Так будет формироваться протокол разногласия, который покажет, не превышена ли поверхность, площадь объекта и так далее.
"Электронная система сделает невозможным снос здания с исторической ценностью – такое решение будет автоматически заблокировано. Список объектов культурного наследия должен быть в единой электронной системе в сфере строительства, и любой незаконный демонтаж можно будет легко идентифицировать во время мониторинга органами ОМС или при проверке органа контроля", – заявила замминистра.
Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.
1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.
13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.