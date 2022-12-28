ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Законопроект №5655 изменяет и расширяет функции органов местного самоуправления – замминистра Азархина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Александра Азархина: Электронная система сделает невозможным снос здания с исторической ценностью такое решение будет автоматически заблокировано
Александра Азархина: Электронная система сделает невозможным снос здания с исторической ценностью – такое решение будет автоматически заблокировано
Фото: Alexandra Azarkhina / Facebook

Реформа, предусмотренная в новом законопроекте о градостроительстве №5655, прежде всего будет работать в пользу общин и честных застройщиков, заявила в эфире единого телемарафона заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Азархина. Видео опубликовано в YouTube-канале информационного проекта "Ми – Україна".

Реформа приведет к децентрализации контроля, ранее сконцентрированного в одних руках, отметила замминистра. Она пояснила, что речь идет о распределении функций контроля и надзора, так как совмещение этих двух функций  у одного субъекта порождает конфликт интересов и коррупционные риски. Надзор за отраслью и субъектами градостроительства – застройщиками, архитекторами, органами контроля, генподрядчиками – возлагается на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

"При министерстве функционирует консультативно-совещательный орган – Градостроительная палата, состоящая из представителей общественной и экспертной среды отрасли. У заказчика строительства появится возможность выбора органа, который будет его контролировать, – это может быть местная власть или частный орган контроля (уполномоченное лицо по градостроительству). Для частного контроля будет расширена ответственность за результаты работы – они [представители контролирующих органов] будут рисковать собственным имуществом", – рассказала Азархина.

По словам заместителя министра, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства будет контролировать только сложные объекты строительства – мосты, АЭС, туннели, порты, и другие объекты, которые возводятся за счет налогоплательщиков, а также объекты культурного наследия государственного значения.

"Изменятся и расширятся функции органов местного самоуправления (ОМС). ОМС обязаны проводить мониторинг застройки в общинах, выявлять самовольное строительство, проверять объекты, определенные электронной системой как рискованные, и сообщать о нарушениях общественности. А за ненадлежащий мониторинг должностные лица будут нести определенную ответственность. У ОМС появится возможность в определенных случаях сносить незаконные объекты без решения суда – сейчас это невозможно", – пояснила Азархина.

По ее мнению, очень важно, что в результате введения новой реформы градостроительства произойдет полная цифровизация процессов и значительно улучшится ситуация с качеством проектной документации. Как отметила Азархина, на каждом этапе строительного процесса – при экспертизе, технической инвентаризации, принятии в эксплуатацию – е-система будет сравнивать состояние объекта с тем, что было указано в проектной документации. Так будет формироваться протокол разногласия, который покажет, не превышена ли поверхность, площадь объекта и так далее.

"Электронная система сделает невозможным снос здания с исторической ценностью – такое решение будет автоматически заблокировано. Список объектов культурного наследия должен быть в единой электронной системе в сфере строительства, и любой незаконный демонтаж можно будет легко идентифицировать во время мониторинга органами ОМС или при проверке органа контроля", – заявила замминистра.

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.

Теги: коррупция, самоуправление, снос, строительство, децентрализация, застройка, экспертиза, парламент, архитектура, реформа, власть, инфраструктура, проверки, Министерство развития общин и территорий, нарушение, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сумская, Денисенко, Тринчер, Огневич и другие. В Киеве состоялся показ украинской комедии "Сусідка" с Мишиной и Гордоном. Фото
Сумская, Денисенко, Тринчер, Огневич и другие. В Киеве состоялся показ украинской комедии "Сусідка" с Мишиной и Гордоном. Фото
"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу
"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского"
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского"
Мишина снялась перед зеркалом без одежды
Мишина снялась перед зеркалом без одежды
"Ребята, пусть погорит. Выпейте пока кофе". Патрульная полиция показала, как пылает Кремль, и процитировала Толкина
"Ребята, пусть погорит. Выпейте пока кофе". Патрульная полиция показала, как пылает Кремль, и процитировала Толкина
  Состоялась премьера документального фильма "Щедрик проти "русского міра". Видео
  Состоялась премьера документального фильма "Щедрик проти "русского міра". Видео
"Что за тело!", "Эта попа – мечта!" Бех-Романчук снялась со спины
"Что за тело!", "Эта попа – мечта!" Бех-Романчук снялась со спины
"Невероятная физическая форма для мамы троих детей". Жена Тигипко показала, как занимается спортом
"Невероятная физическая форма для мамы троих детей". Жена Тигипко показала, как занимается спортом
Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко
Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко
"Большой сюрприз". Kozak System бесплатно выступят 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
"Большой сюрприз". Kozak System бесплатно выступят 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине
  "Чарівні очі" вместо "Длинноногого счастья". Полякова перевела на украинский язык песню, которую ранее пела с Винником на русском. Видео
  "Чарівні очі" вместо "Длинноногого счастья". Полякова перевела на украинский язык песню, которую ранее пела с Винником на русском. Видео
"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
Группа Tvorchi после победы в украинском нацотборе на "Евровидение 2023" подписала договор с "Суспільним"
Группа Tvorchi после победы в украинском нацотборе на "Евровидение 2023" подписала договор с "Суспільним"
"Нестареющая! Сексуальность навсегда!" 89-летняя звезда "Династии" Коллинз снялась в купальнике
"Нестареющая! Сексуальность навсегда!" 89-летняя звезда "Династии" Коллинз снялась в купальнике
Бывшая невестка Ющенко, засветившаяся в начале декабря в РФ, похвасталась отдыхом в Куршевеле
Бывшая невестка Ющенко, засветившаяся в начале декабря в РФ, похвасталась отдыхом в Куршевеле
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (207499)
2
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (203771)
3
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (68409)
4
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (45584)
5
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (42737)
6
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (38756)
7
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (37222)
8
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (35820)
 
 
 
 