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Луцкий горсовет попросил президента ветировать законопроект о градостроительстве №5655

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Депутаты Луцкого горсовета отметили, что документ лишает местное самоуправление возможности результативно добиваться от застройщика соблюдения градостроительной документации
Депутаты Луцкого горсовета отметили, что документ лишает местное самоуправление возможности результативно добиваться от застройщика соблюдения градостроительной документации
Фото: volynnews.com

Депутаты Луцкого городского совета поддержали обращение к президенту Украины о наложении вето на законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности". Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба горсовета.

"Хотя текст обращения достаточно общий, однако если в первичном тексте документа были какие-то противоречия, то необходимо на эти вопросы дать ответ обществу. Ничего страшного, если он будет принят и через месяц, возможно, с правками, которые будут внесены общественными организациями и экспертами", – сказал городской голова Игорь Полищук.

Депутаты отметили, что документ лишает местное самоуправление возможности результативно добиваться от застройщиков соблюдения градостроительной документации.

"В то же время и государство фактически снимает с себя ответственность за законность при предоставлении права на строительство. Проверки законности переводятся для проведения в "ручном режиме" на экспертные организации, которые выбирает сам застройщик. При этом существенно уменьшаются права общественности на контроль за строительством. Лишение местного самоуправления части его прав является, по сути, нарушением принципов Европейской хартии местного самоуправления и попыткой построить в интересах частного бизнеса систему, противоречащую общепринятым демократическим нормам", – сказано в обращении.

В горсовете добавили, что такая оценка отражена в обращениях представителей местного самоуправления, экспертного сообщества и общественности.

"Примечательно, что петиция, в которой общественность просит президента Украины применить к этому закону право вето, набрала необходимые 25 000 подписей за считанные часы. Движение "Чесно", "Центр противодействия коррупции", Dejure и ряд других общественных организаций и средств массовой информации, а также Ассоциация городов Украины вышли с заявлением, подчеркнув, что этот законопроект нужно отсрочить, ведь предложения от разных организаций, поданные на рассмотрение профильного парламентского комитета, не рассматривались и не обсуждались", – подчеркнули авторы обращения.

Они призвали президента вернуть законопроект в Раду для повторного рассмотрения.

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.

Теги: Верховная Рада, коррупция, демократия, самоуправление, петиция, горсовет, строительство, парламент, законопроект, президент, реформа, обращение
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