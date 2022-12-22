Луцкий горсовет попросил президента ветировать законопроект о градостроительстве №5655

"Хотя текст обращения достаточно общий, однако если в первичном тексте документа были какие-то противоречия, то необходимо на эти вопросы дать ответ обществу. Ничего страшного, если он будет принят и через месяц, возможно, с правками, которые будут внесены общественными организациями и экспертами", – сказал городской голова Игорь Полищук.

Депутаты отметили, что документ лишает местное самоуправление возможности результативно добиваться от застройщиков соблюдения градостроительной документации.

"В то же время и государство фактически снимает с себя ответственность за законность при предоставлении права на строительство. Проверки законности переводятся для проведения в "ручном режиме" на экспертные организации, которые выбирает сам застройщик. При этом существенно уменьшаются права общественности на контроль за строительством. Лишение местного самоуправления части его прав является, по сути, нарушением принципов Европейской хартии местного самоуправления и попыткой построить в интересах частного бизнеса систему, противоречащую общепринятым демократическим нормам", – сказано в обращении.

В горсовете добавили, что такая оценка отражена в обращениях представителей местного самоуправления, экспертного сообщества и общественности.

"Примечательно, что петиция, в которой общественность просит президента Украины применить к этому закону право вето, набрала необходимые 25 000 подписей за считанные часы. Движение "Чесно", "Центр противодействия коррупции", Dejure и ряд других общественных организаций и средств массовой информации, а также Ассоциация городов Украины вышли с заявлением, подчеркнув, что этот законопроект нужно отсрочить, ведь предложения от разных организаций, поданные на рассмотрение профильного парламентского комитета, не рассматривались и не обсуждались", – подчеркнули авторы обращения.

Они призвали президента вернуть законопроект в Раду для повторного рассмотрения.