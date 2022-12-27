Кубраков о законопроекте №5655: Все действия в строительном процессе будут зафиксированы. Этого боятся и застройщики, и чиновники

Александр Кубраков: Теперь никто не сможет сказать: "Извините, у нас здесь незаконное здание, строящееся в центральной части города, и мы не можем это остановить, потому что у нас нет полномочий". Все. Есть полномочия Фото: rbc.ua

Он подчеркнул, что вымогательство взяток на всех этапах строительного процесса понемногу стало нормой и многие застройщики и представители местных властей прекрасно чувствовали себя в таких условиях.

"С одной стороны, это мешает выйти на строительный рынок конкурентам, а с другой – создает постоянный коррупционный поток в кармане местных властей, гарантирующих десятку компаний возможность строить все, что вздумается и где вздумается. Как следствие, в каждом городе есть "свои" строительные компании. В большом городе 7–10 крупных застройщиков, три-пять средних и два-три маленьких. Фактически это закрытый клуб, в котором разделены районы, участки, проекты, потенциальные покупатели. Такая ситуация и привела к тому, что украинские города превратились в рандомную застройку, где двухэтажные дома граничат с 25-этажными монстрами, подключенными к старым канализационным и электрическим системам", – объяснил Кубраков сложившуюся ситуацию.

По его словам, с принятием градостроительной реформы у местных властей будет все, что нужно, чтобы останавливать незаконные застройки.

"И будет ответственность за молчаливые согласования строительства "призраков", которые никогда не будут введены в эксплуатацию или подключены к электросетям. Это справедливо. В частности, [законопроект] №5655 предоставляет дополнительные полномочия органам местного самоуправления. Вместе с полномочиями они получают порядок, что делать с незаконным строительством, как поступать с таким объектом, как останавливать. Теперь никто не сможет сказать: "Извините, у нас здесь незаконное здание, строящееся в центральной части города, и мы не можем это остановить, потому что у нас нет полномочий". Все. Есть полномочия, есть инструменты, есть ответственность, – отметил Кубраков. – И теперь местные власти в лице конкретного должностного лица должны будут реагировать на незаконные строительства, а не получать от них коррупционные деньги, которые потом легко тратятся на сопротивление реформе".

Вице-премьер заявил, что также законопроект наконец создает условия, при которых города не обойдутся без генерального плана.

"Его отсутствие позволяло нечистым на руку чиновникам предоставлять разрешения на строительство где угодно. Но теперь, в условиях максимальной прозрачности и контроля общественностью, чиновники не смогут что-то провести мимо глаз горожан. Реформу градостроительной отрасли мы считаем революционной. Все, что сейчас происходит в бумажном виде, будет происходить в одной IT-системе, каждое действие или бездействие участника строительного процесса будет зафиксировано в системе. А это то, чего боятся и застройщики, и местные чиновники", – подчеркнул Кубраков.

Против прозрачной системы выступает строительная мафия, уверен он.

"Она хочет оставить все как есть: возможность предоставлять согласования на любые застройки, уничтожение исторических памятников и строительство небоскребов в частной застройке за деньги. Именно так работает система строительного контроля в городах, и вы сами можете собственными глазами увидеть, к чему это привело. Сейчас мы имеем в руках все инструменты для изменения существующих беспорядков. Я официально приглашаю профессиональную экспертную общественность присоединиться к имплементации реформы, работать вместе с нами над подзаконными актами по внедрению закона. Это нужно делать уже сейчас. Промедление и саботаж реформы отбросят страну десятилетия назад", – подытожил вице-премьер-министр.