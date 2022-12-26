Экс-нардеп Черненко: Зеленский после заявления послов G7 оказался перед выбором – применить вето или стать на сторону авторов законопроекта №5655

Петиция к президенту о применении права вето к закону о градостроительстве набрала необходимые для рассмотрения 25 000 голосов в первые сутки голосования Фото: president.gov.ua

"Послам G7 было интересно услышать о реализации реформы градостроительства, которую мы продолжим мониторить. При выполнении реформы важно сохранить полномочия местных общин", – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте "Послы G7 за реформу в Украине". Когда послы стран "Большой семерки" после встречи с вице-премьер-министром – министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым и вице-премьер-министром – главой Минцифры Михаилом Федоровым говорят о необходимости сохранить полномочия общин, в переводе с дипломатического это означает, что G7 совсем не в восторге от градонасильственного закона №5655", – написал он.

Именно этот закон сейчас лежит у президента Украины Владимира Зеленского, ожидая принятия или вето, напомнил он.

"Владимир Зеленский после заявления послов G7 оказался перед выбором. Первое – это учесть позицию международных партнеров, поддержать обращение Ассоциации городов Украины о применении права вето к №5655 и петицию граждан Украины, которая набрала необходимые 25 000 голосов в первые сутки голосования. Или второе – стать на сторону авторов законопроекта №5655, которым проталкивается большая коррупционная схема", – заявил эксперт.