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Экс-нардеп Черненко: Зеленский после заявления послов G7 оказался перед выбором – применить вето или стать на сторону авторов законопроекта №5655

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Петиция к президенту о применении права вето к закону о градостроительстве набрала необходимые для рассмотрения 25 000 голосов в первые сутки голосования
Петиция к президенту о применении права вето к закону о градостроительстве набрала необходимые для рассмотрения 25 000 голосов в первые сутки голосования
Фото: president.gov.ua

Формулировка отзыва послов стран "Большой семерки" в отношении законопроекта о градостроительстве №5655 означает, что они не в восторге от документа, заявил в своем Facebook народный депутат VIII созыва, экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

"Послам G7 было интересно услышать о реализации реформы градостроительства, которую мы продолжим мониторить. При выполнении реформы важно сохранить полномочия местных общин", – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте "Послы G7 за реформу в Украине". Когда послы стран "Большой семерки" после встречи с вице-премьер-министром – министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым и вице-премьер-министром – главой Минцифры Михаилом Федоровым говорят о необходимости сохранить полномочия общин, в переводе с дипломатического это означает, что G7 совсем не в восторге от градонасильственного закона №5655", – написал он.

Именно этот закон сейчас лежит у президента Украины Владимира Зеленского, ожидая принятия или вето, напомнил он.

"Владимир Зеленский после заявления послов G7 оказался перед выбором. Первое – это учесть позицию международных партнеров, поддержать обращение Ассоциации городов Украины о применении права вето к №5655 и петицию граждан Украины, которая набрала необходимые 25 000 голосов в первые сутки голосования. Или второе – стать на сторону авторов законопроекта №5655, которым проталкивается большая коррупционная схема", – заявил эксперт.

https://www.facebook.com/profichok/posts/pfbid02p7WUPTgmGZwT9wJKwNV1LyiFht9tFDd8XQ6ja7ZVHZ9jAbAkySjY7VoU17yyJ6HVl

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.

Теги: Верховная Рада, коррупция, реформы, Александр Черненко, Большая семерка, петиция, строительство, Владимир Зеленский, парламент, законопроект, президент, реформа, Михаил Федоров, послы, Министерство развития общин и территорий, Александр Кубраков, Минцифры
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