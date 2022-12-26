Послы G7 после обсуждения законопроекта №5655 выступили за сохранение полномочий местных общин

"Послам G7 было интересно услышать о реализации реформы градостроительства, которую мы продолжим мониторить. Во время выполнения реформы важно сохранить полномочия местных общин", – говорится в сообщении дипломатов по итогам встречи с вице-премьер-министром – министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым и вице-премьер-министром – главой Минцифры Михаилом Федоровым.

Послам #G7 було цікаво почути про реалізацію реформи містобудування, яку ми продовжимо моніторити. При виконанні реформи важливо зберегти повноваження місцевих громад.@OlKubrakov @FedorovMykhailo pic.twitter.com/Y7id7swvtk — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 24, 2022

Ассоциация городов Украины подтвердила свою готовность дорабатывать законопроект №5655 для учета потребностей местного самоуправления, а также отметила, что ни в какие группы проработки реформы градостроительства не входит и не приглашалась.

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас перед выбором: учесть позицию наших международных партнеров, поддержать обращение Ассоциации городов Украины о применении права вето и петицию граждан Украины, набравшую необходимые для рассмотрения 25 000 голосов в первые сутки голосования, или "стать на сторону авторов законопроекта и новой коррупционной схемы", считает народный депутат VIII созыва, экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.