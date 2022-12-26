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Послы G7 после обсуждения законопроекта №5655 выступили за сохранение полномочий местных общин

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Послам G7 было интересно услышать о реализации реформы градостроительства, отметили дипломаты
Послам G7 было интересно услышать о реализации реформы градостроительства, отметили дипломаты
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Послы G7 поддержали Ассоциацию городов Украины в стремлении к децентрализации и сохранению полномочий местных общин. Об этом заявила Ассоциация городов Украины на своем официальном сайте. Сообщение с позицией послов опубликовано в Twitter-аккаунте "Послы G7 за реформу в Украине".

"Послам G7 было интересно услышать о реализации реформы градостроительства, которую мы продолжим мониторить. Во время выполнения реформы важно сохранить полномочия местных общин", – говорится в сообщении дипломатов по итогам встречи с вице-премьер-министром – министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым и вице-премьер-министром – главой Минцифры Михаилом Федоровым.

Ассоциация городов Украины подтвердила свою готовность дорабатывать законопроект №5655 для учета потребностей местного самоуправления, а также отметила, что ни в какие группы проработки реформы градостроительства не входит и не приглашалась.

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас перед выбором: учесть позицию наших международных партнеров, поддержать обращение Ассоциации городов Украины о применении права вето и петицию граждан Украины, набравшую необходимые для рассмотрения 25 000 голосов в первые сутки голосования, или "стать на сторону авторов законопроекта и новой коррупционной схемы", считает народный депутат VIII созыва, экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко. 

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.

Теги: самоуправление, Большая семерка, строительство, децентрализация, парламент, Ассоциация городов Украины, реформа, послы
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