ВАКС вынес приговор двум чиновникам за миллионные злоупотребления на строительстве "Охматдета"

По данным следствия, "Укрмедпроектстрой" заказал у частного предприятия лифты и модули тепловых пунктов для "Охматдета" и полностью оплатил их, перечислив около 30 млн грн бюджетных средств. Однако указанное оборудование так и не было поставлено.

Несмотря на это, глава "Укрмедпроектстроя" в 2013 году подписала накладные о якобы поставке оборудования. В дальнейшем, по данным следствия, указанные лица также пытались скрыть его отсутствие.

26 декабря ВАКС признал виновными бывшую главу "Укрмедпроектстроя" и бывшего руководителя частного предприятия-генподрядчика в злоупотреблениях. Экс-директору госпредприятия назначили пять лет лишения свободы с лишением права занимать должность руководителя субъекта предпринимательства в предприятиях с государственной долей собственности, а также к штрафу 12 750 грн. Генподрядчик приговорен к четырем годам лишения свободы с лишением права занимать должность руководителя субъекта хозяйствования на три года со штрафом 10 200 грн.

Оба фигуранта из-за истечения сроков давности по делу освобождены от наказания по статье "служебный подлог". Однако суд также удовлетворил гражданский иск ГП "Укрмедпроектстрой" и постановил взыскать с его бывшего руководителя и генподрядчика более 30 млн грн.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней.