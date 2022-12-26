ВАКС вынес приговор двум чиновникам за миллионные злоупотребления на строительстве "Охматдета"

По данным следствия, "Укрмедпроектстрой" заказал у частного предприятия лифты и модули тепловых пунктов для "Охматдета" и полностью оплатил их, перечислив около 30 млн грн бюджетных средств. Однако указанное оборудование так и не было поставлено.
Несмотря на это, глава "Укрмедпроектстроя" в 2013 году подписала накладные о якобы поставке оборудования. В дальнейшем, по данным следствия, указанные лица также пытались скрыть его отсутствие.
26 декабря ВАКС признал виновными бывшую главу "Укрмедпроектстроя" и бывшего руководителя частного предприятия-генподрядчика в злоупотреблениях. Экс-директору госпредприятия назначили пять лет лишения свободы с лишением права занимать должность руководителя субъекта предпринимательства в предприятиях с государственной долей собственности, а также к штрафу 12 750 грн. Генподрядчик приговорен к четырем годам лишения свободы с лишением права занимать должность руководителя субъекта хозяйствования на три года со штрафом 10 200 грн.
Оба фигуранта из-за истечения сроков давности по делу освобождены от наказания по статье "служебный подлог". Однако суд также удовлетворил гражданский иск ГП "Укрмедпроектстрой" и постановил взыскать с его бывшего руководителя и генподрядчика более 30 млн грн.
Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней.
"Охматдет" – крупнейшее в Украине детское лечебно-диагностическое учреждение. В апреле 2015 года было принято решение о передаче больницы в сферу управления Минздрава.
В комплекс "Охматдет" входят более 67 тыс. м² медучереждений, в которых по плану начатой в 2011 году реконструкции должны были размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение, сообщали в Офисе президента. Первый комплекс "Охматдета" ввели в эксплуатацию в апреле 2018 года.
В апреле 2020 года президент анонсировал ввод в строй нового корпуса ко Дню защиты детей – 1 июня 2020-го, однако из-за коронавируса окончание работ затянулось.
В результате ракетных обстрелов рано утром 16 марта в Киеве в детской больнице "Охматдет" был поврежден один из корпусов, а на территории заведения обнаружили обломки ракеты.