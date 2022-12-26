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ВАКС вынес приговор двум чиновникам за миллионные злоупотребления на строительстве "Охматдета"

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В 2013 году фигуранты получили деньги за оборудование, которое не поставили в больницу
В 2013 году фигуранты получили деньги за оборудование, которое не поставили в больницу
Фото: ohmatdyt.com.ua

Высший антикоррупционный суд признал виновными в деле о нанесении ущерба при строительстве медицинского комплекса "Охматдет" в Киеве бывшую главу госпредприятия "Укрмедпроектстрой" и генерального подрядчика. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба ВАКС и Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

По данным следствия, "Укрмедпроектстрой" заказал у частного предприятия лифты и модули тепловых пунктов для "Охматдета" и полностью оплатил их, перечислив около 30 млн грн бюджетных средств. Однако указанное оборудование так и не было поставлено.

Несмотря на это, глава "Укрмедпроектстроя" в 2013 году подписала накладные о якобы поставке оборудования. В дальнейшем, по данным следствия, указанные лица также пытались скрыть его отсутствие.

26 декабря ВАКС признал виновными бывшую главу "Укрмедпроектстроя" и бывшего руководителя частного предприятия-генподрядчика в злоупотреблениях. Экс-директору госпредприятия назначили пять лет лишения свободы с лишением права занимать должность руководителя субъекта предпринимательства в предприятиях с государственной долей собственности, а также к штрафу 12 750 грн. Генподрядчик приговорен к четырем годам лишения свободы с лишением права занимать должность руководителя субъекта хозяйствования на три года со штрафом 10 200 грн.

Оба фигуранта из-за истечения сроков давности по делу освобождены от наказания по статье "служебный подлог". Однако суд также удовлетворил гражданский иск ГП "Укрмедпроектстрой" и постановил взыскать с его бывшего руководителя и генподрядчика более 30 млн грн.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid02xn6Q48ybdMfKRf9PHpbsjmWuXk9WLZUVDcJ7FT7XWVULkedgQG5ceN4uxDW6eniul

Контекст:

"Охматдет" – крупнейшее в Украине детское лечебно-диагностическое учреждение. В апреле 2015 года было принято решение о передаче больницы в сферу управления Минздрава.

В комплекс "Охматдет"  входят более 67 тыс. м² медучереждений, в которых по плану начатой в 2011 году  реконструкции должны были размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение, сообщали в Офисе президента. Первый комплекс "Охматдета" ввели в эксплуатацию в апреле 2018 года.

В апреле 2020 года президент анонсировал ввод в строй нового корпуса ко Дню защиты детей – 1 июня 2020-го, однако из-за коронавируса окончание работ затянулось.

В результате ракетных обстрелов рано утром 16 марта в Киеве в детской больнице "Охматдет" был поврежден один из корпусов, а на территории заведения обнаружили обломки ракеты.

Теги: Киев, строительство, приговор, Охматдет, ущерб, ВАКС
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