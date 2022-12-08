ВАКС заочно арестовал экс-главу НБУ Шевченко. Тот заявил о политическом преследовании

"По ходатайству НАБУ и САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Национального банка Украины, подозреваемому в организации преступной схемы завладения средствами банка в особо крупных размерах. После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос применения этой меры пресечения", – сказано в сообщении.

САП в релизе не указывает имя подозреваемого, однако, исходя из обстоятельств дела, можно понять, что речь идет именно о Шевченко.

Шевченко в Facebook пообещал подать апелляцию на решение ВАКС, как только получит из суда соответствующие документы. Он указал, что его не допустили к участию в судебном заседании в онлайн-формате, а суд отказал в отводе прокурора и отклонил все до единого ходатайства, поданные стороной защиты.

"Принятое решение – бессрочное содержание под стражей без права внесения залога – является исключительной и строжайшей мерой из всех возможных. В чем смысл? Есть ответ – политическое преследование", – заявил экс-глава НБУ, высказав мнение, что его дело "развалится в любом беспристрастном суде".