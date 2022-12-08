ВАКС заочно арестовал экс-главу НБУ Шевченко. Тот заявил о политическом преследовании

"По ходатайству НАБУ и САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Национального банка Украины, подозреваемому в организации преступной схемы завладения средствами банка в особо крупных размерах. После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос применения этой меры пресечения", – сказано в сообщении.
САП в релизе не указывает имя подозреваемого, однако, исходя из обстоятельств дела, можно понять, что речь идет именно о Шевченко.
Шевченко в Facebook пообещал подать апелляцию на решение ВАКС, как только получит из суда соответствующие документы. Он указал, что его не допустили к участию в судебном заседании в онлайн-формате, а суд отказал в отводе прокурора и отклонил все до единого ходатайства, поданные стороной защиты.
"Принятое решение – бессрочное содержание под стражей без права внесения залога – является исключительной и строжайшей мерой из всех возможных. В чем смысл? Есть ответ – политическое преследование", – заявил экс-глава НБУ, высказав мнение, что его дело "развалится в любом беспристрастном суде".
Шевченко возглавлял НБУ более двух лет – с июля 2000 года по октябрь 2022-го. 4 октября Шевченко заявил, что подал в отставку по состоянию здоровья.
6 октября НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров "Укргазбанка", которые похитили более 200 млн грн. Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк" до работы в НБУ, сообщили о подозрении. В тот же день Верховная Рада поддержала его отставку.
Вечером 6 октября Шевченко заявил о политическом давлении и сообщил, что уехал из Украины на лечение. Как давно он находится за границей, экс-глава НБУ не сообщил.
24 октября в НАБУ проинформировали, что Шевченко объявлен в розыск, и уточнили – о подозрении ему сообщали в особом порядке, так как местонахождение экс-главы НБУ неизвестно.
25 октября Шевченко заявил, что не скрывается от НАБУ и САП, а также "сделал все" для сотрудничества со следствием. По словам экс-главы НБУ, находясь на консульском учете в Евросоюзе, он сообщил о своем местонахождении. 8 ноября Центр противодействия коррупции, ссылаясь на заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором Шевченко заочно избирают меру пресечения, сообщил, что экс-главу Нацбанка объявили в международный розыск.
Шевченко был замечен журналистами в Вене (Австрия). Об этом говорилось в расследовании "Украинской правды", опубликованном 25 ноября.