Журналисты заметили разыскиваемого экс-главу НБУ Шевченко в Вене

Шевченко заявил, что не скрывается от НАБУ и САП Скриншот: Українська правда / YouTube

Вместе с Шевченко расследователи заметили Дениса Чернышова, который был заместителем министра юстиции с 2016 по 2019 год, а также длительное время работал в "Укргазбанке". Он, как и Шевченко, объявлен в розыск, говорится в расследовании. Вместе они сходили в кафе, а после пошли в здание, где, вероятно, поселился Шевченко.

Как отмечается в расследовании, Шевченко много времени проводит дома. Несколько дней журналисты следили за зданием, в котором он поселился, но им не удалось его увидеть. Журналисты узнали, что в доме, где остановился Шевченко, есть собственный спа-салон, большой бассейн, а также фитнес-центр.

Также в СМИ опубликовали фото, на котором Шевченко сидит в ресторане с бывшим депутатом от партии Блок Петра Порошенко Александром Грановским, который также является фигурантом расследования НАБУ.

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