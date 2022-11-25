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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Журналисты заметили разыскиваемого экс-главу НБУ Шевченко в Вене

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Шевченко заявил, что не скрывается от НАБУ и САП
Шевченко заявил, что не скрывается от НАБУ и САП
Скриншот: Українська правда / YouTube

Журналисты заметили бывшего главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко в Вене (Австрия). Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", опубликованном 25 ноября.

Вместе с Шевченко расследователи заметили Дениса Чернышова, который был заместителем министра юстиции с 2016 по 2019 год, а также длительное время работал в "Укргазбанке". Он, как и Шевченко, объявлен в розыск, говорится в расследовании. Вместе они сходили в кафе, а после пошли в здание, где, вероятно, поселился Шевченко.

Как отмечается в расследовании, Шевченко много времени проводит дома. Несколько дней журналисты следили за зданием, в котором он поселился, но им не удалось его увидеть. Журналисты узнали, что в доме, где остановился Шевченко, есть собственный спа-салон, большой бассейн, а также фитнес-центр.

Также в СМИ опубликовали фото, на котором Шевченко сидит в ресторане с бывшим депутатом от партии Блок Петра Порошенко Александром Грановским, который также является фигурантом расследования НАБУ.

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube
Контекст:

Шевченко возглавлял НБУ более двух лет – с июля 2000 года по октябрь 2022-го. 4 октября Шевченко заявил, что подал в отставку по состоянию здоровья.

6 октября НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров "Укргазбанка", которые похитили более 200 млн грн. Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк" до работы в НБУ, сообщили о подозрении. В тот же день Верховная Рада поддержала его отставку.

Вечером 6 октября Шевченко заявил о политическом давлении и сообщил, что уехал из Украины на лечение. Как давно он находится за границей, экс-глава НБУ не уточнил. 

24 октября в НАБУ проинформировали, что Шевченко объявлен в розыск, и уточнили – о подозрении ему сообщали в особом порядке, так как местонахождение экс-главы НБУ неизвестно.

25 октября Шевченко заявил, что не скрывается от НАБУ и САП, а также "сделал все" для сотрудничества со следствием. По словам экс-главы НБУ, находясь на консульском учете в Евросоюзе, он сообщил о своем местонахождении. 8 ноября Центр противодействия коррупции, ссылаясь на заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором Шевченко заочно избирают меру пресечения, сообщил, что экс-главу Нацбанка объявили в международный розыск.

Теги: Украина, коррупция, НБУ, Австрия, расследование, Нацбанк, НАБУ, Александр Грановский, Денис Чернышов, Центр противодействия коррупции, Кирилл Шевченко
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