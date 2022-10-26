Зеленский вывел из состава СНБО объявленного в розыск экс-главу НБУ Шевченко

"Постановляю [...] ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Пышного Андрея Григорьевича – председателя Национального банка (по согласию); вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Кирилла Шевченко", – говорится в документе.
Всего в состав СНБО входят 22 должностных лица.
До октября Шевченко возглавлял Нацбанк Украины, Пышный занял эту должность 7 октября.
24 октября в Национальном антикоррупционном бюро Украины проинформировали, что Шевченко объявлен в розыск по делу о хищении более 200 млн грн.
Шевченко возглавлял НБУ более двух лет – с июля 2000 года по октябрь 2022-го. 4 октября Шевченко заявил, что подал в отставку по состоянию здоровья.
6 октября НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров "Укргазбанка" в хищении более 200 млн грн. Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк" до работы в НБУ, сообщили о подозрении. В тот же день Верховная Рада поддержала его отставку.
Вечером 6 октября Шевченко заявил о политическом давлении и сообщил, что уехал из Украины "на лечение". Как давно он находится за границей, экс-глава НБУ не уточнил.