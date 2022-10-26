Зеленский вывел из состава СНБО объявленного в розыск экс-главу НБУ Шевченко

"Постановляю [...] ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Пышного Андрея Григорьевича – председателя Национального банка (по согласию); вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Кирилла Шевченко", – говорится в документе.

Всего в состав СНБО входят 22 должностных лица.

До октября Шевченко возглавлял Нацбанк Украины, Пышный занял эту должность 7 октября.

24 октября в Национальном антикоррупционном бюро Украины проинформировали, что Шевченко объявлен в розыск по делу о хищении более 200 млн грн.