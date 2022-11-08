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Экс-главу Нацбанка Украины объявили в международный розыск – Центр противодействия коррупции

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Прокурор САП сообщил, что 20 сентября экс-глава НБУ уехал из Украины по служебному паспорту
Прокурор САП сообщил, что 20 сентября экс-глава НБУ уехал из Украины по служебному паспорту
Фото: bank.gov.ua

Экс-главу Нацбанка Кирилла Шевченко объявили в международный розыск, из Украины он выезжал по служебному паспорту. Об этом 8 ноября в Telegram сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК), ссылаясь на заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором Шевченко заочно избирают меру пресечения.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил, что 20 сентября экс-глава НБУ уехал из Украины по служебному паспорту в командировку в Лондон, которая закончилась через день. После этого Шевченко не вернулся в Украину. По информации прокурора, он самостоятельно отправил себя в отпуск до 30 сентября, а позже продлил его до 7 октября.

По словам адвоката Шевченко, экс-глава Нацбанка находится в Вене (Австрия), где стал на консульский учет и арендовал жилье. В ЦПК отметили, что в посте от 6 октября он говорил о своем пребывании на лечении, а на заседании адвокат Шевченко предоставил медицинское заключение частной австрийской клиники, которое датировано только 12 октября.

"При этом в заключении не указан конкретный диагноз и оно не предусматривает госпитализацию. Там речь идет только о рекомендации врачей провести определенные диагностики, сдать анализы и воздержаться от поездок на большие расстояния",  говорится в сообщении.

Однако в САП утверждают, что Шевченко должен был вернуться в Украину. В ЦПК отметили, что его бронирование как военнообязанного было снято автоматически с момента увольнения, а категорического запрета на дальние переезды у экс-главы НБУ нет.

По словам прокурора, Шевченко отказывается дать следствию номер телефона и адрес электронной почты. На это его адвокат ответил, что это право самого Шевченко – предоставлять или не предоставлять что-либо следствию. В ЦПК отметили, что следственная судья расценила действия Шевченко как злоупотребление правом.

"28 октября Шевченко вызвали на допрос в качестве подозреваемого. Поскольку он не пришел, НАБУ и САП объявили его в международный розыск. До этого он находился только в национальном розыске. По словам прокурора, Шевченко уклоняется от следствия и суда", – сказали в ЦПК.

Контекст:

Шевченко возглавлял НБУ более двух лет – с июля 2000 года по октябрь 2022-го. 4 октября Шевченко заявил, что подал в отставку по состоянию здоровья.

6 октября НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров "Укргазбанка" в хищении более 200 млн грн. Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк" до работы в НБУ, сообщили о подозрении. В тот же день Верховная Рада поддержала его отставку

Вечером 6 октября Шевченко заявил о политическом давлении и сообщил, что уехал из Украины "на лечение". Как давно он находится за границей, экс-глава НБУ не уточнил. 

24 октября в НАБУ проинформировали, что Шевченко объявлен в розыск, и уточнили – о подозрении ему сообщали в особом порядке, так как местонахождение экс-главы НБУ неизвестно.

25 октября Шевченко заявил, что не скрывается от НАБУ и САП, а также "сделал все" для сотрудничества со следствием. По словам экс-главы НБУ, находясь на консульском учете в Евросоюзе, он сообщил о своем местонахождении.

Теги: Украина, НБУ, прокуратура, розыск, паспорт, следствие, лечение, Нацбанк, допрос, жилье, НАБУ, САП, увольнение, Центр противодействия коррупции, судья, Кирилл Шевченко
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