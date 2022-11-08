Экс-главу Нацбанка Украины объявили в международный розыск – Центр противодействия коррупции

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил, что 20 сентября экс-глава НБУ уехал из Украины по служебному паспорту в командировку в Лондон, которая закончилась через день. После этого Шевченко не вернулся в Украину. По информации прокурора, он самостоятельно отправил себя в отпуск до 30 сентября, а позже продлил его до 7 октября.

По словам адвоката Шевченко, экс-глава Нацбанка находится в Вене (Австрия), где стал на консульский учет и арендовал жилье. В ЦПК отметили, что в посте от 6 октября он говорил о своем пребывании на лечении, а на заседании адвокат Шевченко предоставил медицинское заключение частной австрийской клиники, которое датировано только 12 октября.

"При этом в заключении не указан конкретный диагноз и оно не предусматривает госпитализацию. Там речь идет только о рекомендации врачей провести определенные диагностики, сдать анализы и воздержаться от поездок на большие расстояния", – говорится в сообщении.

Однако в САП утверждают, что Шевченко должен был вернуться в Украину. В ЦПК отметили, что его бронирование как военнообязанного было снято автоматически с момента увольнения, а категорического запрета на дальние переезды у экс-главы НБУ нет.

По словам прокурора, Шевченко отказывается дать следствию номер телефона и адрес электронной почты. На это его адвокат ответил, что это право самого Шевченко – предоставлять или не предоставлять что-либо следствию. В ЦПК отметили, что следственная судья расценила действия Шевченко как злоупотребление правом.

"28 октября Шевченко вызвали на допрос в качестве подозреваемого. Поскольку он не пришел, НАБУ и САП объявили его в международный розыск. До этого он находился только в национальном розыске. По словам прокурора, Шевченко уклоняется от следствия и суда", – сказали в ЦПК.