Экс-глава НБУ Шевченко заявил, что НАБУ и САП не заинтересованы в прозрачном рассмотрении его дела

"Пока НАБУ и САП формулируют очередные громкие заголовки, расскажу, что происходит в рамках этого уголовного производства (из отчета моих защитников). С начала реанимации "громкого дела "Укргазбанка" я делал все возможное для сотрудничества со следствием. Призвал правоохранительные органы к честной игре и незаангажированности процесса. Но, учитывая развитие событий, в прозрачности заинтересован только я", – заявил он.

По словам Шевченко, прокурор не предоставил защите копию ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности определения залога, а также не передал 10 томов приложений.

"Согласно требованиям процессуального законодательства, предоставление копии ходатайства стороне защиты обязательно. Копии этих документов удалось получить только после вмешательства суда. При этом ходатайство и 10 томов дела были получены поздно вечером в канун судебного заседания, а само заседание назначено на 8.30 следующего дня. Возможно ли за это время проанализировать около 5 тысяч листов и подготовить позицию защиты – вопрос не столько сомнительный, сколько риторический", – подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что во время утреннего судебного заседания адвокат заявил ходатайство о готовности и желании самого Шевченко принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции, а также о просьбе предоставить больше времени для проработки 5 тысяч листов материалов дела.

"Ни одно из ходатайств удовлетворено не было. Суд почему-то решил, что моему единственному защитнику было достаточно отведенного времени – одной ночи – для обработки материалов и подготовки возражений к ходатайству. А мое присутствие на заседании – лишнее и не такое уж и нужное. Я убежден, публичность – лучшая гарантия незаангажированности рассмотрения дела. Я буду использовать все возможные каналы связи и коммуникаций, чтобы эту публичность обеспечить", – резюмировал экс-глава НБУ.