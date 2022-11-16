Экс-глава НБУ Шевченко заявил, что НАБУ и САП не заинтересованы в прозрачном рассмотрении его дела

"Пока НАБУ и САП формулируют очередные громкие заголовки, расскажу, что происходит в рамках этого уголовного производства (из отчета моих защитников). С начала реанимации "громкого дела "Укргазбанка" я делал все возможное для сотрудничества со следствием. Призвал правоохранительные органы к честной игре и незаангажированности процесса. Но, учитывая развитие событий, в прозрачности заинтересован только я", – заявил он.
По словам Шевченко, прокурор не предоставил защите копию ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности определения залога, а также не передал 10 томов приложений.
"Согласно требованиям процессуального законодательства, предоставление копии ходатайства стороне защиты обязательно. Копии этих документов удалось получить только после вмешательства суда. При этом ходатайство и 10 томов дела были получены поздно вечером в канун судебного заседания, а само заседание назначено на 8.30 следующего дня. Возможно ли за это время проанализировать около 5 тысяч листов и подготовить позицию защиты – вопрос не столько сомнительный, сколько риторический", – подчеркнул Шевченко.
Он добавил, что во время утреннего судебного заседания адвокат заявил ходатайство о готовности и желании самого Шевченко принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции, а также о просьбе предоставить больше времени для проработки 5 тысяч листов материалов дела.
"Ни одно из ходатайств удовлетворено не было. Суд почему-то решил, что моему единственному защитнику было достаточно отведенного времени – одной ночи – для обработки материалов и подготовки возражений к ходатайству. А мое присутствие на заседании – лишнее и не такое уж и нужное. Я убежден, публичность – лучшая гарантия незаангажированности рассмотрения дела. Я буду использовать все возможные каналы связи и коммуникаций, чтобы эту публичность обеспечить", – резюмировал экс-глава НБУ.
Шевченко возглавлял НБУ более двух лет – с июля 2000 года по октябрь 2022-го. 4 октября Шевченко заявил, что подал в отставку по состоянию здоровья.
6 октября НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров "Укргазбанка" в хищении более 200 млн грн. Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк" до работы в НБУ, сообщили о подозрении. В тот же день Верховная Рада поддержала его отставку.
Вечером 6 октября Шевченко заявил о политическом давлении и сообщил, что уехал из Украины на лечение. Как давно он находится за границей, экс-глава НБУ не уточнил.
24 октября в НАБУ проинформировали, что Шевченко объявлен в розыск, и уточнили – о подозрении ему сообщали в особом порядке, так как местонахождение экс-главы НБУ неизвестно.
25 октября Шевченко заявил, что не скрывается от НАБУ и САП, а также "сделал все" для сотрудничества со следствием. По словам экс-главы НБУ, находясь на консульском учете в Евросоюзе, он сообщил о своем местонахождении. 8 ноября Центр противодействия коррупции, ссылаясь на заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором Шевченко заочно избирают меру пресечения, сообщил, что экс-главу Нацбанка объявили в международный розыск.