Дело экс-главы НБУ Шевченко. Суд арестовал члена правления "Укрэксимбанка" с возможностью внесения залога

"Слово и дело" пишет, что речь идет об Александре Игнатенко, который сейчас является членом правления "Укрэксимбанка".

Ранее следственный судья назначил ему залог в 40 млн грн без ограничения свободы.

"По результатам рассмотрения коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защитников, а жалобу прокурора – удовлетворила частично. Апелляционная палата постановила новое постановление, которым к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40 192 200 грн залога. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", – проинформировал суд.

"Укрэксимбанк" сообщил, что залог за Игнатенко был внесен в полном объеме, поэтому мера пресечения в виде содержания под стражей к нему не применялась.

В банке подчеркнули, что Игнатенко находится в Киеве, ходит на работу, "отвечает на все запросы следствия и принимает все законные шаги для доказательства своей невиновности в суде".

Игнатенко, как сказано в его биографии, работал в "Укргазбанке" в 2015–2020 годах, в 2017–2020 годах был заместителем главы правления. С 2020 года – член правления "Укрэксимбанка".

По этому делу о подозрении сообщено пяти фигурантам, среди которых – бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, который в 2015–2020 годах был председателем правления "Укргазбанка". По версии следствия, руководство банка обеспечило заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые в качестве "агентов" банка привлекали крупных клиентов. За такие "агентские услуги" банк ежемесячно выплачивал им вознаграждение.

4 октября Шевченко подал в отставку из НБУ, ссылаясь на необходимость лечения, и покинул Украину. 6 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро сообщили Шевченко о подозрении в хищении более 200 млн грн.

25 октября Шевченко заявил, что не скрывается от НАБУ и САП, а также "сделал все" для сотрудничества со следствием. 8 ноября он был объявлен в международный розыск.