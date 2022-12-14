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Первая печатная книга в Украине, "Межигорье" и "куча связанного с РФ хлама". ВАКС конфисковал имущество Януковича

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У Януковича конфисковали 537 культурных ценностей
У Януковича конфисковали 537 культурных ценностей
Фото: ЕРА

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины против бывшего президента Украины Виктора Януковича и приближенным к нему лицам и конфисковал в пользу государства имущество экс-президента-беглеца.

Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте ВАКС 14 декабря. 

Суд применил к Януковичу и его приближенным лицам закон о санкциях и стянул в доход государства более 31 млн 47 тыс. грн и $84,94 тыс., 537 историко-культурных и материальных ценностей, произведений искусства (картины, антикварная мебель и прочее), оценочная стоимость которых составляет более €18 млн 778 тыс. 

Кроме того, конфисковать решили: 

  • Центр отдыха и здоровья и жилой дом (площадью 825,8 м²) в селе Новые Петровцы под Киевом (речь о "Межигорье" и доме "Хонка", пишет Центр противодействия коррупции),
  • несколько мест в подземном паркинге,
  • квартиру,
  • дом,
  • судно марки "Бриг",
  • 100% доли в уставном капитале компаний "Танталит" и "Дом лесника". 

Центр противодействия коррупции уточняет, что речь также об отельно-ресторанном комплексе в Сухолучье, а квартира, которую решили конфисковать, находится на оболонской набережной. 

Отдельно в ЦПК рассказали о культурных ценностях – у активистов от списка, как они заявили, "волосы дыбом".

"У Яника конфисковали первую печатную книгу в Украине "Апостол 1574" и кучу редких произведений искусства и исторических экспонатов. Типа пушки XIX века. Или иконы "Утоли мои печали". А еще скульптуру самого Януковича и панно с рельефом Януковича (это как?). Кроме того, часы с бюстом Марии Антуанетты, скульптуру "Обнаженная с птицей", ведро для охлаждения шампанского с ручками в виде голов кабанов. ВАКС также конфисковал кучу связанного с Россией хлама. Например, памятная медаль с изображением патриарха Кирила. А еще карту "великой России". Пусть теперь сидит в росте и ждет развал "великой России", – добавили в ЦПК. 

В ВАКС отметили, что решение может быть обжаловано в течение пяти дней.

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/pfbid02c5yetVbiBWZMX5BCwcX8nu9yrdXfd4B7nn7wpwyZ63PfwN53voRXA41EFZCiUQnDl

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 2 марта 2022 года, "Украинская правда", ссылаясь на данные источника в украинской разведке, сообщила, что Янукович находится в Минске, так как Кремль намерен сделать его "президентом" Украины. 

По информации "Схем" и экс-начальника управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор запаса Александр Петрулевича, РФ хотела "легализовать" Януковича в Украине с помощью Окружного административного суда Киева (13 декабря Рада приняла закон о ликвидации ОАКС, а президент Украины Владимир Зеленский подписал его).  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Янукович, Межигорье, Министерство юстиции, Сухолучье, Новые Петровцы, имущество, конфискация, Центр противодействия коррупции, иск, ВАКС
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