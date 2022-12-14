Первая печатная книга в Украине, "Межигорье" и "куча связанного с РФ хлама". ВАКС конфисковал имущество Януковича

Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте ВАКС 14 декабря.

Суд применил к Януковичу и его приближенным лицам закон о санкциях и стянул в доход государства более 31 млн 47 тыс. грн и $84,94 тыс., 537 историко-культурных и материальных ценностей, произведений искусства (картины, антикварная мебель и прочее), оценочная стоимость которых составляет более €18 млн 778 тыс.

Кроме того, конфисковать решили:

Центр отдыха и здоровья и жилой дом (площадью 825,8 м²) в селе Новые Петровцы под Киевом (речь о "Межигорье" и доме "Хонка", пишет Центр противодействия коррупции ),

), несколько мест в подземном паркинге,

квартиру,

дом,

судно марки "Бриг",

100% доли в уставном капитале компаний "Танталит" и "Дом лесника".

Центр противодействия коррупции уточняет, что речь также об отельно-ресторанном комплексе в Сухолучье, а квартира, которую решили конфисковать, находится на оболонской набережной.

Отдельно в ЦПК рассказали о культурных ценностях – у активистов от списка, как они заявили, "волосы дыбом".

"У Яника конфисковали первую печатную книгу в Украине "Апостол 1574" и кучу редких произведений искусства и исторических экспонатов. Типа пушки XIX века. Или иконы "Утоли мои печали". А еще скульптуру самого Януковича и панно с рельефом Януковича (это как?). Кроме того, часы с бюстом Марии Антуанетты, скульптуру "Обнаженная с птицей", ведро для охлаждения шампанского с ручками в виде голов кабанов. ВАКС также конфисковал кучу связанного с Россией хлама. Например, памятная медаль с изображением патриарха Кирила. А еще карту "великой России". Пусть теперь сидит в росте и ждет развал "великой России", – добавили в ЦПК.

В ВАКС отметили, что решение может быть обжаловано в течение пяти дней.