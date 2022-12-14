Первая печатная книга в Украине, "Межигорье" и "куча связанного с РФ хлама". ВАКС конфисковал имущество Януковича

Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте ВАКС 14 декабря.
Суд применил к Януковичу и его приближенным лицам закон о санкциях и стянул в доход государства более 31 млн 47 тыс. грн и $84,94 тыс., 537 историко-культурных и материальных ценностей, произведений искусства (картины, антикварная мебель и прочее), оценочная стоимость которых составляет более €18 млн 778 тыс.
Кроме того, конфисковать решили:
Центр противодействия коррупции уточняет, что речь также об отельно-ресторанном комплексе в Сухолучье, а квартира, которую решили конфисковать, находится на оболонской набережной.
Отдельно в ЦПК рассказали о культурных ценностях – у активистов от списка, как они заявили, "волосы дыбом".
"У Яника конфисковали первую печатную книгу в Украине "Апостол 1574" и кучу редких произведений искусства и исторических экспонатов. Типа пушки XIX века. Или иконы "Утоли мои печали". А еще скульптуру самого Януковича и панно с рельефом Януковича (это как?). Кроме того, часы с бюстом Марии Антуанетты, скульптуру "Обнаженная с птицей", ведро для охлаждения шампанского с ручками в виде голов кабанов. ВАКС также конфисковал кучу связанного с Россией хлама. Например, памятная медаль с изображением патриарха Кирила. А еще карту "великой России". Пусть теперь сидит в росте и ждет развал "великой России", – добавили в ЦПК.
В ВАКС отметили, что решение может быть обжаловано в течение пяти дней.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.
Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 2 марта 2022 года, "Украинская правда", ссылаясь на данные источника в украинской разведке, сообщила, что Янукович находится в Минске, так как Кремль намерен сделать его "президентом" Украины.
По информации "Схем" и экс-начальника управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор запаса Александр Петрулевича, РФ хотела "легализовать" Януковича в Украине с помощью Окружного административного суда Киева (13 декабря Рада приняла закон о ликвидации ОАКС, а президент Украины Владимир Зеленский подписал его).