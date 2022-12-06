ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Дело о хищении "Межигорья" отцом и сыном Януковичами направлено в суд – НАБУ и САП

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сама резиденция по решению суда передана АРМА
Сама резиденция по решению суда передана АРМА
Фото: ЕРА

Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура Украины направили в суд дело о завладении резиденцией "Межигорье" в Киевской области, в котором фигурируют скрывающийся в России бывший президент Виктор Янукович и его сын. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба НАБУ на сайте ведомства.

Действия обоих квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, кроме того, сбежавший президент обвиняется еще и по ч. 5 ст. 368 УК Украины. В случае доказательства вины им грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

По данным следствия, на протяжении 2002–2013 годов экс-президент и его сын завладели земельным участком площадью 104,61 га, зданиями и другим имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" в урочища "Межигорье", а также домом №123а по улице Межигорской в селе Новые Петровцы.

"В ходе расследования НАБУ инициировало арест сотен объектов движимого, недвижимого имущества и транспортных средств, которые располагаются на территории резиденции "Межигорье". В дальнейшем эти объекты по решению суда передали АРМА", – говорится в сообщении пресс-службы.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. 25 августа 2021 года по ходатайству детективов НАБУ следственный судья Высшего антикоррупционного суда предоставил разрешение на осуществление заочного расследования в отношении Януковича и его сына, что позволило завершить следствие. 

В НАБУ добавляют, что по собранным совместно с САП материалам министерство юстиции Украины подало иск о взыскании в доход государства активов Януковича, в том числе резиденции.

Контекст:

"Межигорье" – бывшая резиденция Виктора Януковича в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, которую он занимал с 2002-го по 2014 год. 

После бегства Януковича в Россию в июне 2014-го суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье", в госсобственность. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла сама резиденция.

24 июня Министерство по защите окружающей среды Украины сообщило, что на территории "Межигорья" создадут парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Теги: Виктор Янукович, Межигорье, Александр Янукович, НАБУ, САП, конфискация, АРМА
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нас ждет победа". Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка
"Нас ждет победа". Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка
Галкин после реакции Пугачевой на травлю ее семьи в РФ записал совместное видео с их девятилетним сыном
Галкин после реакции Пугачевой на травлю ее семьи в РФ записал совместное видео с их девятилетним сыном
  "Стала очень тревожной, не доверяю людям". Зарицкая показала простую технику самопомощи для успокоения. Видео
  "Стала очень тревожной, не доверяю людям". Зарицкая показала простую технику самопомощи для успокоения. Видео
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах
"Говнометы родной страны". Макаревич высказался о клевете со стороны российской прессы
"Говнометы родной страны". Макаревич высказался о клевете со стороны российской прессы
"Как хорошее вино", "На Макса Барских похож". В сети обсуждают архивное видео Арестовича
"Как хорошее вино", "На Макса Барских похож". В сети обсуждают архивное видео Арестовича
  "Это должно звучать на параде нашей победы". "Жадан і Собаки" ко Дню ВСУ вместе с украинскими защитниками записали строевой марш. Видео
  "Это должно звучать на параде нашей победы". "Жадан і Собаки" ко Дню ВСУ вместе с украинскими защитниками записали строевой марш. Видео
"Жалкие продажные твари, лицемеры и лжецы". Пугачева отреагировала на травлю своей семьи в РФ после ее переезда в Израиль
"Жалкие продажные твари, лицемеры и лжецы". Пугачева отреагировала на травлю своей семьи в РФ после ее переезда в Израиль
"Когда враги были в нескольких километрах, родители не выезжали". Осадчая обратилась к украинским защитникам в День ВСУ
"Когда враги были в нескольких километрах, родители не выезжали". Осадчая обратилась к украинским защитникам в День ВСУ
Скорсезе на концерте в честь столетия исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке выступил в поддержку Украины
Скорсезе на концерте в честь столетия исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке выступил в поддержку Украины
"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ
"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ
"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли
"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
Джамала исполнила в США гимн Украины и спела вместе с U2 их хит на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors
Джамала исполнила в США гимн Украины и спела вместе с U2 их хит на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors
Мишина устроила фотосессию в Венеции. В сети отреагировали
Мишина устроила фотосессию в Венеции. В сети отреагировали
Ротару отреагировала на успехи ПВО
Ротару отреагировала на успехи ПВО
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (193057)
2
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (92366)
3
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (46785)
4
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (37914)
5
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (37108)
6
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке (34694)
7
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (33795)
8
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку" (27031)
 
 
 
 