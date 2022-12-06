Дело о хищении "Межигорья" отцом и сыном Януковичами направлено в суд – НАБУ и САП

Действия обоих квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, кроме того, сбежавший президент обвиняется еще и по ч. 5 ст. 368 УК Украины. В случае доказательства вины им грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

По данным следствия, на протяжении 2002–2013 годов экс-президент и его сын завладели земельным участком площадью 104,61 га, зданиями и другим имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" в урочища "Межигорье", а также домом №123а по улице Межигорской в селе Новые Петровцы.

"В ходе расследования НАБУ инициировало арест сотен объектов движимого, недвижимого имущества и транспортных средств, которые располагаются на территории резиденции "Межигорье". В дальнейшем эти объекты по решению суда передали АРМА", – говорится в сообщении пресс-службы.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. 25 августа 2021 года по ходатайству детективов НАБУ следственный судья Высшего антикоррупционного суда предоставил разрешение на осуществление заочного расследования в отношении Януковича и его сына, что позволило завершить следствие.

В НАБУ добавляют, что по собранным совместно с САП материалам министерство юстиции Украины подало иск о взыскании в доход государства активов Януковича, в том числе резиденции.