САП и НАБУ направили в суд дело против Курченко, в производстве более 700 томов

Его будут судить по целому ряду статей Уголовного кодекса как участника преступной организации, которую возглавлял бывший президент Виктор Янукович.
Ведомства не называют имени обвиняемого, но собственником и главой наблюдательного совета группы ВЕТЭК является Курченко, против которого решением СНБО на 10 лет введены персональные санкции наряду с Януковичем.
Курченко инкриминируют организацию большого количества преступлений, в том числе завладение и отмывание 12 млрд грн ряда госпредприятий, в том числе "Укрнафти", "Укргаздобычи", "Нафтогазу України", Аграрного фонда, Нацбанка, "Реал Банка", "Брокбизнесбанка" и "Укргазбанка".
"Материалы уголовного производства насчитывают более 700 томов, в связи с чем сторона защиты систематически злоупотребляла правом на ознакомление с ними. 27 июня 2022 года по ходатайству детективов НАБУ следственный судья Высшего антикоррупционного суда ограничил сторону защиты и установил срок на ознакомление с материалами, что позволило в итоге завершить следствие", – рассказали в НАБУ.
Действия Курченко квалифицировали как:
Делом против Курченко до сентября 2020 года занималась Генеральная прокуратура, после чего его передали в НАБУ.
В августе 2022 года прокуратура передала в одесский суд другой обвинительный акт против Курченко по делу об организации фиктивного транзита нефтепродуктов и нанесении ущерба государству на сумму более 3,1 млрд грн, сообщали Одесская областная прокуратура и LIGA.net.
Курченко – беглый украинский бизнесмен, владелец группы компаний ВЕТЭК и медиахолдинга UMH Group. После смены власти в феврале 2014 года он покинул Украину. В отношении него украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств. Он объявлен в розыск. По данным СБУ, бизнесмен получил российское гражданство.
В марте 2014 года Генпрокуратура Украины объявила Курченко в розыск по подозрению в совместном с другими лицами хищении имущества государственного предприятия ОАО "Укргаздобыча". По данным ведомства, "указанные лица путем совершения противоправных хозяйственных операций купли-продажи сжиженного газа нанесли интересам государства ущерб в особо крупных размерах на общую сумму более 1 млрд грн". В МВД Украины заявляли о причинении фирмами Курченко ущерба компании "Нафтогаз" в размере $1,6 млрд.
В апреле 2014-го суд арестовал имущество Одесского НПЗ, принадлежащего Курченко, а следователи Министерства доходов и сборов Украины "заморозили" его банковские счета на 700 млн грн и нефтегазовый комплекс в Херсоне.