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ПОЛИТИКА

САП и НАБУ направили в суд дело против Курченко, в производстве более 700 томов

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Курченко обвиняют по целому ряду статей Уголовного кодекса Украины
Курченко обвиняют по целому ряду статей Уголовного кодекса Украины
Фото: depositphotos.com (архив)

В суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве против владельца группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко. Об этом говорится в сообщениях Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Его будут судить по целому ряду статей Уголовного кодекса как участника преступной организации, которую возглавлял бывший президент Виктор Янукович.

Ведомства не называют имени обвиняемого, но собственником и главой наблюдательного совета группы ВЕТЭК является Курченко, против которого решением СНБО на 10 лет введены персональные санкции наряду с Януковичем.

Курченко инкриминируют организацию большого количества преступлений, в том числе завладение и отмывание 12 млрд грн ряда госпредприятий, в том числе "Укрнафти", "Укргаздобычи", "Нафтогазу України", Аграрного фонда, Нацбанка, "Реал Банка", "Брокбизнесбанка" и "Укргазбанка".

"Материалы уголовного производства насчитывают более 700 томов, в связи с чем сторона защиты систематически злоупотребляла правом на ознакомление с ними. 27 июня 2022 года по ходатайству детективов НАБУ следственный судья Высшего антикоррупционного суда ограничил сторону защиты и установил срок на ознакомление с материалами, что позволило в итоге завершить следствие", – рассказали в НАБУ.

Действия Курченко квалифицировали как:

  • создание преступной организации (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины);
  • завладение имуществом (ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК);
  • покушение на завладение имуществом (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК);
  • фиктивное предпринимательство (ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 УК);
  • отмывание денег (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК);
  • уклонение от уплаты налогов (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 УК);
  • служебный подлог (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК);
  • подлог документов (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 УК).

Делом против Курченко до сентября 2020 года занималась Генеральная прокуратура, после чего его передали в НАБУ.

В августе 2022 года прокуратура передала в одесский суд другой обвинительный акт против Курченко по делу об организации фиктивного транзита нефтепродуктов и нанесении ущерба государству на сумму более 3,1 млрд грн, сообщали Одесская областная прокуратура и LIGA.net

Контекст:

Курченко – беглый украинский бизнесмен, владелец группы компаний ВЕТЭК и медиахолдинга UMH Group. После смены власти в феврале 2014 года он покинул Украину. В отношении него украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств. Он объявлен в розыск. По данным СБУ, бизнесмен получил российское гражданство.

В марте 2014 года Генпрокуратура Украины объявила Курченко в розыск по подозрению в совместном с другими лицами хищении имущества государственного предприятия ОАО "Укргаздобыча". По данным ведомства, "указанные лица путем совершения противоправных хозяйственных операций купли-продажи сжиженного газа нанесли интересам государства ущерб в особо крупных размерах на общую сумму более 1 млрд грн". В МВД Украины заявляли о причинении фирмами Курченко ущерба компании "Нафтогаз" в размере $1,6 млрд.

В апреле 2014-го суд арестовал имущество Одесского НПЗ, принадлежащего Курченко, а следователи Министерства доходов и сборов Украины "заморозили" его банковские счета на 700 млн грн и нефтегазовый комплекс в Херсоне.

Теги: Виктор Янукович, Сергей Курченко, ВЕТЭК, антикоррупционное бюро, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, имущество, обвинительный акт, Высший антикоррупционный суд Украины, суд, отмывание денег
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