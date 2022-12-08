САП и НАБУ направили в суд дело против Курченко, в производстве более 700 томов

Его будут судить по целому ряду статей Уголовного кодекса как участника преступной организации, которую возглавлял бывший президент Виктор Янукович.

Ведомства не называют имени обвиняемого, но собственником и главой наблюдательного совета группы ВЕТЭК является Курченко, против которого решением СНБО на 10 лет введены персональные санкции наряду с Януковичем.

Курченко инкриминируют организацию большого количества преступлений, в том числе завладение и отмывание 12 млрд грн ряда госпредприятий, в том числе "Укрнафти", "Укргаздобычи", "Нафтогазу України", Аграрного фонда, Нацбанка, "Реал Банка", "Брокбизнесбанка" и "Укргазбанка".

"Материалы уголовного производства насчитывают более 700 томов, в связи с чем сторона защиты систематически злоупотребляла правом на ознакомление с ними. 27 июня 2022 года по ходатайству детективов НАБУ следственный судья Высшего антикоррупционного суда ограничил сторону защиты и установил срок на ознакомление с материалами, что позволило в итоге завершить следствие", – рассказали в НАБУ.

Действия Курченко квалифицировали как:

создание преступной организации (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины);

завладение имуществом (ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК);

покушение на завладение имуществом (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК);

фиктивное предпринимательство (ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 УК);

отмывание денег (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК);

уклонение от уплаты налогов (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 УК);

служебный подлог (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК);

подлог документов (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 УК).

Делом против Курченко до сентября 2020 года занималась Генеральная прокуратура, после чего его передали в НАБУ.

В августе 2022 года прокуратура передала в одесский суд другой обвинительный акт против Курченко по делу об организации фиктивного транзита нефтепродуктов и нанесении ущерба государству на сумму более 3,1 млрд грн, сообщали Одесская областная прокуратура и LIGA.net.