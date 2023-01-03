СБУ ликвидировала коррупционную схему на таможне. Махинаторы похитили сотни миллионов на экспорте украинского зерна

Из-за уклонения от уплаты налогов мошенниками Украина понесла убытки на сотни миллионов гривен при экспорте зерна Фото: depositphotos.com

По данным спецслужбы, к организации преступной схемы причастны более 10 чиновников. Среди них – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни.

Для уклонения от уплаты налогов при экспорте украинского зерна был разработан "масштабный механизм" уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна, в результате чего, по оценке СБУ, государство недополучило сотни миллионов гривен.

Отмечается, что для реализации схемы ее участники задействовали более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности, через которые они массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов.

"Чтобы "запутать" торговые цепочки и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет, коммерсанты передавали продукцию из одной фирмы-прокладки в другую и только после этого сбывали зерно экспортерам для продажи за границу", – говорится в сообщении спецслужбы.

По данным следствия, сотрудники БЭБ заранее обнаружили факты использования подозрительных предприятий в экспортных процедурах и в письменном виде предупредили об этом Гостаможслужбу.

"Однако чиновники таможни не учли соответствующие замечания и разрешили продажу более 1 млн тонн зерновой продукции коммерсантов за границу", – отметили в СБУ.

Установлено, что эту пшеницу экспортировали из-за мощностей зерновых терминалов в Одесском, Черноморском и Пивденном портах.

В ходе 30 обысков в административных помещениях центрального аппарата Гостаможслужбы, на территории портов и по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили связанные с организацией схемы черновые записи, документы в электронном виде, а также мобильные телефоны с доказательствами осуществления сделки.

В спецслужбе добавили, что в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении и избрания меры пресечения.

"В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, определения точных убытков госбюджета и привлечения виновных к ответственности", – подытожили в СБУ.