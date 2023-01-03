СБУ ликвидировала коррупционную схему на таможне. Махинаторы похитили сотни миллионов на экспорте украинского зерна

По данным спецслужбы, к организации преступной схемы причастны более 10 чиновников. Среди них – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни.
Для уклонения от уплаты налогов при экспорте украинского зерна был разработан "масштабный механизм" уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна, в результате чего, по оценке СБУ, государство недополучило сотни миллионов гривен.
Отмечается, что для реализации схемы ее участники задействовали более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности, через которые они массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов.
"Чтобы "запутать" торговые цепочки и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет, коммерсанты передавали продукцию из одной фирмы-прокладки в другую и только после этого сбывали зерно экспортерам для продажи за границу", – говорится в сообщении спецслужбы.
По данным следствия, сотрудники БЭБ заранее обнаружили факты использования подозрительных предприятий в экспортных процедурах и в письменном виде предупредили об этом Гостаможслужбу.
"Однако чиновники таможни не учли соответствующие замечания и разрешили продажу более 1 млн тонн зерновой продукции коммерсантов за границу", – отметили в СБУ.
Установлено, что эту пшеницу экспортировали из-за мощностей зерновых терминалов в Одесском, Черноморском и Пивденном портах.
В ходе 30 обысков в административных помещениях центрального аппарата Гостаможслужбы, на территории портов и по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили связанные с организацией схемы черновые записи, документы в электронном виде, а также мобильные телефоны с доказательствами осуществления сделки.
В спецслужбе добавили, что в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении и избрания меры пресечения.
"В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, определения точных убытков госбюджета и привлечения виновных к ответственности", – подытожили в СБУ.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.
По данным Мининфраструктуры Украины, с 1 августа по 20 декабря 2022 года более 14 млн тонн агропродукции было экспортировано в более чем 40 государств мира.