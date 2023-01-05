Главу Закарпатского теруправления БЭБ отстранили. Перед этим СБУ задержала старшего детектива управления по подозрению в "крышевании" подпольного бизнеса

Детектив БЭБ требовал платить ему по $2 с каждой нелегально проданной электронной сигареты, заявили в СБУ Фото: ssu.gov.ua

Накануне, 4 января, пресс-центр СБУ сообщил о задержании в Закарпатье старшего детектива БЭБ и местного депутата, которые, по данным спецслужбы, "крышевали" нелегальный сбыт подакцизных товаров.

Как заявили в пресс-релизе, СБУ и прокуратура ликвидировали коррупционную схему в теруправлении БЭБ, к организации которой причастен старший детектив бюро.

"Чиновник наладил механизм незаконного получения денег от местных предпринимателей. За регулярные взносы он обещал им не реагировать на факты подпольного сбыта подакцизной продукции, в частности электронных сигарет. За "крышевание" нелегального бизнеса чиновник потребовал с коммерсантов платить ему по $2 с каждой проданной электронной сигареты", – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что детектив старался максимально распространить свое влияние в регионе и привлечь к схеме как можно больше продавцов. Кроме того, он привлек к своей деятельности депутата сельсовета в Ужгородском районе.

Сотрудники СБУ задержали обоих фигурантов после получения взятки в $6 тыс. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

По информации народного депутата от Голоса Ярослава Железняка, задержанный детектив БЭБ – Иван Грубинка. До работы в бюро он занимал должность старшего следователя по особо важным делам отдела уголовных расследований Государственной фискальной службы.

Сегодня в БЭБ заявили, что после задержания детектива отстранен от исполнения служебных обязанностей руководитель территориального управления БЭБ в Закарпатской области.

В бюро также подчеркнули, что СБУ и прокуратура разоблачили их сотрудника при содействии департамента внутренней безопасности БЭБ. Сотрудники центрального аппарата БЭБ проводят служебное расследование по фактам вымогательства и взяточничества старшего детектива.

"БЭБ оказывает всемерное содействие в расследовании этого дела и раскрытии уголовного преступления", – добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее на сайте БЭБ, Закарпатским теруправлением БЭБ руководит бывший глава прокуратуры Одесской области Андрей Приз.