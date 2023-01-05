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Главу Закарпатского теруправления БЭБ отстранили. Перед этим СБУ задержала старшего детектива управления по подозрению в "крышевании" подпольного бизнеса

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Детектив БЭБ требовал платить ему по $2 с каждой нелегально проданной электронной сигареты, заявили в СБУ
Детектив БЭБ требовал платить ему по $2 с каждой нелегально проданной электронной сигареты, заявили в СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Руководитель территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Закарпатской области отстранен от должности, проводится служебное расследование по факту взяточничества старшего детектива теруправления. Об этом 5 января сообщила пресс-служба БЭБ.

Накануне, 4 января, пресс-центр СБУ сообщил о задержании в Закарпатье старшего детектива БЭБ и местного депутата, которые, по данным спецслужбы, "крышевали" нелегальный сбыт подакцизных товаров.

Как заявили в пресс-релизе, СБУ и прокуратура ликвидировали коррупционную схему в теруправлении БЭБ, к организации которой причастен старший детектив бюро.

"Чиновник наладил механизм незаконного получения денег от местных предпринимателей. За регулярные взносы он обещал им не реагировать на факты подпольного сбыта подакцизной продукции, в частности электронных сигарет. За "крышевание" нелегального бизнеса чиновник потребовал с коммерсантов платить ему по $2 с каждой проданной электронной сигареты", – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что детектив старался максимально распространить свое влияние в регионе и привлечь к схеме как можно больше продавцов. Кроме того, он привлек к своей деятельности депутата сельсовета в Ужгородском районе.

Сотрудники СБУ задержали обоих фигурантов после получения взятки в $6 тыс. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02cT4pWxXw2FcQRaTXxzvNhzpNhHpgGS23L8w6Dz5dh6dgWbgoPxNBBo4ZMGVHdMnbl

По информации народного депутата от Голоса Ярослава Железняка, задержанный детектив БЭБ – Иван Грубинка. До работы в бюро он занимал должность старшего следователя по особо важным делам отдела уголовных расследований Государственной фискальной службы.

Сегодня в БЭБ заявили, что после задержания детектива отстранен от исполнения служебных обязанностей руководитель территориального управления БЭБ в Закарпатской области. 

В бюро также подчеркнули, что СБУ и прокуратура разоблачили их сотрудника при содействии департамента внутренней безопасности БЭБ. Сотрудники центрального аппарата БЭБ проводят служебное расследование по фактам вымогательства и взяточничества старшего детектива.

"БЭБ оказывает всемерное содействие в расследовании этого дела и раскрытии уголовного преступления",  добавили в пресс-службе. 

Как сообщалось ранее на сайте БЭБ, Закарпатским теруправлением БЭБ руководит бывший глава прокуратуры Одесской области Андрей Приз. 

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ напрямую координирует Кабмин.

Главой БЭБ по итогам конкурса был назначен в августе 2021 года Вадим Мельник, который до этого возглавлял Государственную фискальную службу.

Теги: СБУ, коррупция, Закарпатье, бизнес, акциз, сигареты, взятка, Закарпатская область, Ярослав Железняк, Бюро экономической безопасности
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