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БЭБ сообщило о подозрении чиновникам Укроборонпрома за закупку некачественного военного оборудования

БЭБ обвиняют шесть чиновников Укроборонпрома в закупке некачественных товаров
БЭБ обвиняют шесть чиновников Укроборонпрома в закупке некачественных товаров 
Фото: depositphotos.com

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили о подозрении шести сотрудникам одного из предприятий концерна Укроборонпром за растрату 5,6 млн грн при закупке военного оборудования для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ 2 января.

В бюро отметили, закупленные товары были некачественными и не соответствовали техническим условиям.  

"Эти служащие, злоупотребляя своим положением, заключили договоры с физическими лицами-предпринимателями о закупке оборудования военного назначения, на основании которых были перечислены средства в сумме 1,98 млн грн и 3,49 млн грн соответственно. Упомянутые товары не отвечали условиям договора, однако были переданы одной из воинских частей Вооруженных сил Украины для выполнения боевых задач. Ненадлежащая категоричность и качество продукции сделали невозможным ее использование", – сказано в сообщении. 

Подозрения чиновникам объявлены по двум статьям: ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины – выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенные по предварительному сговору группой лиц, повлекших тяжкие последствия.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей. 

Теги: Украина, Укроборонпром, растрата, ВСУ, чиновники, детективы, подозрение, Бюро экономической безопасности
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