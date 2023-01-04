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Закарпатской областной прокуратуре назначили нового руководителя, его уже представили коллективу

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Ковальчука (на фото справа) представил замгенпрокурора
Ковальчука (на фото справа) представил замгенпрокурора
Фото: gp.gov.ua

Прокурором Закарпатской области назначен Анатолий Ковальчук, проинформировал 4 января Офис генерального прокурора Украины (ОГПУ).

В ведомстве отметили, что коллективу Закарпатской областной прокуратуры Ковальчука как нового руководителя представил заместитель генпрокурора Игорь Мустеца.

"По словам Анатолия Ковальчука, приоритетными направлениями в деятельности для него является борьба с преступлениями против основ национальной безопасности, проявлениями коллаборационизма, с правонарушениями в земельной, бюджетной и экологической сферах, а также с явлениями коррупции и контрабанды", – говорится в сообщении ОГПУ.

Ковальчук работает в органах прокуратуры более 20 лет. По данным Офиса генпрокурора, он "занимал должности, в том числе и руководящие, в органах прокуратуры Полтавской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областей", и до назначения главой Закарпатской облпрокуратуры был начальником одного из отделов департамента ОГПУ по надзору за соблюдением законов Нацполицией и органами, ведущими борьбу с организованной преступностью.

Контекст:

Ранее главой Закарпатской областной прокуратуры был Владимир Говоруха, на эту должность его назначили летом 2022 года, сообщало mukachevo.net.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, экология, прокуратура, контрабанда, Закарпатская область, Владимир Говоруха, назначение, Офис генпрокурора, Игорь Мустеца, прокурор, коллаборационизм
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