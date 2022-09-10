СБУ передала в суд обвинительный акт по подозрению экс-главы Николаевской окружной прокуратуры в госизмене

По данным СБУ, подозреваемый передавал оккупантам информацию о перемещении ВСУ, последствиях обстрелов, паролях на блокпостах Фото: depositphotos.com

"Доказано, что мужчина по собственной инициативе сотрудничал с врагом с самого начала широкомасштабного вторжения РФ. Находясь на должности, злоумышленник использовал предоставленные ему полномочия, чтобы собирать информацию военного и оперативно-служебного характера, которую впоследствии передавал представителям вражеских силовых структур", – говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый передавал россиянам информацию о перемещении ВСУ, последствиях обстрелов, паролях на блокпостах, а также о российских военнопленных. Для конспирации он действовал через посредника.

Досудебное расследование проводилось в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.