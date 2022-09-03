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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд назначил 15 лет тюрьмы боевику "ДНР", который охранял для России захваченные мосты в Запорожской области – СБУ

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Боевика задержали украинские военные и сотрудники СБУ во время боя в Запорожской области
Боевика задержали украинские военные и сотрудники СБУ во время боя в Запорожской области
Фото: ssu.gov.ua (иллюстративное)

Суд приговорил к 15 годам заключения с конфискацией имущества жителя Донецкой области, который в составе террористической организации "ДНР" воевал против Украины: в 2015 году – на востоке страны, а в 2022-м – на юге. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 3 сентября.

Отмечается, что обвиняемый получил реальный срок по материалам военной контрразведки СБУ.

"По данным следствия, осужденный – житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к боевикам так называемой народной милиции "ДНР". Находясь на "должности" гранатометчика, активно участвовал в боевых действиях против подразделений АТО на востоке Украины", – говорится в сообщении.

С началом полномасштабной агрессии России он воевал против Украины в составе 129-го стрелкового полка 70-й армии ВС РФ. В составе вражеских войск мужчина дежурил на блокпостах захватчиков во временно оккупированных поселках Заозерное и Новогригоровка Херсонской области.

Затем его назначили охранять захваченные мосты в Запорожской области, которые враг использовал для переправки оружия и боеприпасов.

В конце июня он был задержан сотрудниками СБУ совместно с подразделениями ВСУ во время боевого столкновения в Запорожской области.

"Суд признал злоумышленника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований", – подытожили в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: СБУ, Запорожская область, ДНР, госизмена, АТО, война России против Украины, суд
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