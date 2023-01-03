Костин представил нового главу Киевской областной прокуратуры

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ).
Крым с ноября 2020 года занимал должность зампрокурора региона, а с сентября 2022 года исполнял обязанности руководителя прокуратуры Киевской области.
Первоочередная задача для новоназначенного прокурора – документирование и расследование военных преступлений РФ, отметил Костин.
"Только слаженная работа правоохранительных органов и органов прокуратуры даст необходимый результат – привлечение к ответственности всех виновных в страшных международных преступлениях, совершенных захватчиками на территории Киевской области. Отдельное внимание – противодействие преступлениям против основ национальной безопасности. Это то, чего в первую очередь ожидает от нас общество", – подчеркнул генпрокурор.
1 сентября 2022 года Костин назначил главу Киевской областной прокуратуры Алексея Хоменко своим заместителем, проинформировал пресс-центр ОГПУ.
Обязанности руководителя областной прокуратуры исполнял Крым.