Костин представил нового главу Киевской областной прокуратуры

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ).

Крым с ноября 2020 года занимал должность зампрокурора региона, а с сентября 2022 года исполнял обязанности руководителя прокуратуры Киевской области.

Первоочередная задача для новоназначенного прокурора – документирование и расследование военных преступлений РФ, отметил Костин.

"Только слаженная работа правоохранительных органов и органов прокуратуры даст необходимый результат – привлечение к ответственности всех виновных в страшных международных преступлениях, совершенных захватчиками на территории Киевской области. Отдельное внимание – противодействие преступлениям против основ национальной безопасности. Это то, чего в первую очередь ожидает от нас общество", – подчеркнул генпрокурор.