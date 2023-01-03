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Костин представил нового главу Киевской областной прокуратуры

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Первоочередная задача для Крыма (справа) документирование и расследование военных преступлений РФ, отметил Костин (слева)
Первоочередная задача для Крыма (справа) – документирование и расследование военных преступлений РФ, отметил Костин (слева)
Фото: gp.gov.ua

Генпрокурор Андрей Костин 3 января назначил нового главу Киевской областной прокуратуры Максима Крыма.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ).

Крым с ноября 2020 года занимал должность зампрокурора региона, а с сентября 2022 года исполнял обязанности руководителя прокуратуры Киевской области.

Первоочередная задача для новоназначенного прокурора – документирование и расследование военных преступлений РФ, отметил Костин.

"Только слаженная работа правоохранительных органов и органов прокуратуры даст необходимый результат – привлечение к ответственности всех виновных в страшных международных преступлениях, совершенных захватчиками на территории Киевской области. Отдельное внимание – противодействие преступлениям против основ национальной безопасности. Это то, чего в первую очередь ожидает от нас общество", – подчеркнул генпрокурор.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid02gsASKk7ENXYcZU26BfCZQnCXRSe7XH3VUmhKT55cxwpgQ2rr4CM1rRZJbk4DTmJcl

Контекст:

1 сентября 2022 года Костин назначил главу Киевской областной прокуратуры Алексея Хоменко своим заместителем, проинформировал пресс-центр ОГПУ.

Обязанности руководителя областной прокуратуры исполнял Крым.

Теги: Украина, прокуратура, Киевская область, расследование, преступление, война России против Украины, назначение, Офис генпрокурора, генпрокурор Андрей Костин, российские оккупанты
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