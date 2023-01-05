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Заместителя главы Одесской ОВА, подозреваемого в мошенничестве, отправили в СИЗО. Его дело прокомментировали в ОП

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Муратову (на фото он слева) назначили меру пресечения с альтернативой залога
Муратову (на фото он слева) назначили меру пресечения с альтернативой залога
Фото: suspilne.media

Заместителя главы Одесской областной государственной военной администрации Олега Муратова, которого подозревают в мошенничестве, отправили в СИЗО с возможностью внести 3 млн 220 тыс. 800 грн залога. Об этом сообщило "Суспільне".

Как отметила "Думская", заседание проходило в Приморском районном суде. Адвокат Муратова Вадим Оксюта требовал проводить слушание в закрытом режиме, ссылаясь на карантинные ограничения, но "сотрудники СБУ подготовились к такому и даже специально принесли медицинские маски для присутствующих журналистов", пишет СМИ. Судья ходатайство защиты отклонил. 

Муратов в ходе заседания отрицал вину. По его утверждению, уголовное производство может быть "вбросом" со стороны РФ. Чиновник заявил о готовности сотрудничать со следствием. 

Его адвокат утверждал, что в производстве есть фальсификации со стороны прокуратуры и СБУ. В частности, он сказал, что обыск в автомобиле не проводили (в СБУ заявляли, что во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили свыше $45 тыс., более €21 тыс., золотые слитки и монеты). Защита считает, что дело сфальсифицировано и имеет "семейный характер". 

Прокурор Евгений Корниенко отрицал все утверждения фигуранта и его защиты. Он ходатайствовал об аресте с возможностью внесения залога, аргументируя свою позицию тем, что Муратов может влиять на свидетелей, имеет право на передвижение во время комендантского часа и может скрываться в Молдове. Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. 

Глава ОВА Максим Марченко, комментируя арест своего заместителя, заявил, что "занимал и будет занимать принципиальную позицию по поводу любых нарушений закона, совершенных должностными лицами". 

"Все виновные должны быть привлечены к ответственности и понести неотвратимое наказание. Военная администрация и правоохранительные органы области и дальше будут прекращать неправомерную деятельность любого, независимо от ранга и занимаемой должности", – написал он в Telegram. 

Еще до решения суда замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко осудил действия Муратова. 

Он заявил, что задержание чиновника – "четкий сигнал всем должностным лицам: кто нарушает закон, будут нести ответственность за содеянное".

"Совесть, порядочность и честь государственных служащих – основной запрос общества. Все, кто этого не понимает, работать на государство не будут!" – написал Тимошенко.

Контекст:

Согласно данным на сайте ОВА, Муратов работает заместителем главы администрации третий год. В декабре 2020-го он занял пост заместителя на тот момент новоназначенного главы ОВА Сергея Гриневецкого. После смены главы ОВА Муратов сохранил должность. 

О задержании чиновника стало известно сегодня. По информации СМИ, это произошло два дня назад. В СБУ сообщали, что замглавы ОВА предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" в избежание уголовной ответственности за присвоение государственного имущества.

По данным следствия, за $35 тыс. он "обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, в котором фигурировал чиновник", используя связи в правоохранительных органах. Муратова задержали при получении первого транша – $27 тыс

По информации портала "Преступности.нет", этот инцидент может быть связан с делом об уклонении от уплаты налогов при экспорте зерна из портов Одессы, Черноморска и Пивденного. В СБУ заявляли о масштабной преступной схеме, к которой причастны более 10 чиновников, и ущербе государству на сотни миллионов гривен.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, СИЗО, арест, следствие, Одесская область, мошенничество, фальсификации, Одесская ОГА, уголовное производство, обыски, Кирилл Тимошенко, маски, Максим Марченко
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