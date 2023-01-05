Заместителя главы Одесской ОВА, подозреваемого в мошенничестве, отправили в СИЗО. Его дело прокомментировали в ОП

Как отметила "Думская", заседание проходило в Приморском районном суде. Адвокат Муратова Вадим Оксюта требовал проводить слушание в закрытом режиме, ссылаясь на карантинные ограничения, но "сотрудники СБУ подготовились к такому и даже специально принесли медицинские маски для присутствующих журналистов", пишет СМИ. Судья ходатайство защиты отклонил.

Муратов в ходе заседания отрицал вину. По его утверждению, уголовное производство может быть "вбросом" со стороны РФ. Чиновник заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Его адвокат утверждал, что в производстве есть фальсификации со стороны прокуратуры и СБУ. В частности, он сказал, что обыск в автомобиле не проводили (в СБУ заявляли, что во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили свыше $45 тыс., более €21 тыс., золотые слитки и монеты). Защита считает, что дело сфальсифицировано и имеет "семейный характер".

Прокурор Евгений Корниенко отрицал все утверждения фигуранта и его защиты. Он ходатайствовал об аресте с возможностью внесения залога, аргументируя свою позицию тем, что Муратов может влиять на свидетелей, имеет право на передвижение во время комендантского часа и может скрываться в Молдове. Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Глава ОВА Максим Марченко, комментируя арест своего заместителя, заявил, что "занимал и будет занимать принципиальную позицию по поводу любых нарушений закона, совершенных должностными лицами".

"Все виновные должны быть привлечены к ответственности и понести неотвратимое наказание. Военная администрация и правоохранительные органы области и дальше будут прекращать неправомерную деятельность любого, независимо от ранга и занимаемой должности", – написал он в Telegram.

Еще до решения суда замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко осудил действия Муратова.

Он заявил, что задержание чиновника – "четкий сигнал всем должностным лицам: кто нарушает закон, будут нести ответственность за содеянное".

"Совесть, порядочность и честь государственных служащих – основной запрос общества. Все, кто этого не понимает, работать на государство не будут!" – написал Тимошенко.