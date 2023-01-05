"Без взяток не пропускали даже генераторы, деньги прятали в туалете". ГБР заявило о разоблачении схемы поборов на Одесской таможне

ГБР нашло тайники с деньгами на Одесской таможне. Задержан один инспектор Фото: dbr.gov.ua

При обыске админздания таможенного поста сотрудники ГБР обнаружили тайники со взятками.

"Инспекторы всего за несколько часов смены успели "заработать" более 65 тыс. грн. Деньги ловкачи прятали под плинтусами, в компьютерной технике, обогревателях, макулатуре и даже в туалете", – говорится в сообщении.

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Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua

Во время спецоперации сотрудники бюро задержали инспектора Одесской таможни. По данным следствия, он требовал с импортера "плату" за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в Украину.

"Таможенник брал деньги за несоздание искусственных проблем при таможенном оформлении генераторов, несмотря на то, что сейчас действуют льготные условия для их растаможки. Такие "услуги" он оценивал в 50% от суммы официальных таможенных платежей", – заявили в ГБР.

В пресс-релизе отмечается, что только за короткий период следствие задокументировало факты получения должностным лицом взяток на несколько тысяч долларов. ГБР задержало инспектора "на горячем" после очередного получения денег.

Ему намерены сообщить о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

"Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к этой и другим схемам", – добавили в ГБР.