Замглавы Одесской ОВА, подозреваемый в мошенничестве, вышел под залог

По ее словам, за Муратова внесли залог в размере 3,2 млн грн.

Коваленко также отметила, что на сегодня назначено заседание Приморского райсуда Одессы, на котором будет рассматриваться ходатайство прокуратуры об отстранении Муратова от должности заместителя председателя Одесской областной военной администрации.

Контекст:

Согласно данным на сайте ОВА, Муратов работает заместителем главы администрации третий год. В декабре 2020-го он занял пост заместителя на тот момент новоназначенного главы ОВА Сергея Гриневецкого. После смены главы ОВА Муратов сохранил должность.

О задержании чиновника стало известно 5 января. По информации "Думской", само задержание произошло 3 января. В СБУ сообщали, что замглавы ОВА предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" для избежания уголовной ответственности за присвоение государственного имущества.

По данным следствия, за $35 тыс. он "обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, в котором фигурировал чиновник", используя связи в правоохранительных органах. Муратова задержали при получении первого транша – $27 тыс.

По информации портала "Преступности.НЕТ", этот инцидент может быть связан с делом об уклонении от уплаты налогов при экспорте зерна из портов Одессы, Черноморска и Пивденного. В СБУ заявляли о масштабной преступной схеме, к которой причастны более 10 чиновников, и ущербе государству на сотни миллионов гривен.