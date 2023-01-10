СБУ задержала в Днепропетровской области подозреваемого в работе на российскую разведку

По данным следствия, мужчина был агентом главного управления Генерального штаба РФ (больше известного как ГРУ).

"Работая в местной фармацевтической компании, он занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ. В первую очередь российский агент пытался выявить боевые позиции сил противовоздушной обороны и расположение штабов оперативного командования украинских войск. Также мужчина передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечения. Установлено, что вражеский агент "отчитывался" сотрудникам российского ГРУ о последствиях воздушных атак по этим объектам, в частности по Приднепровской ТЭС", – говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ задержали мужчину на попытке сбора разведывательной информации об украинских объектах.

"Полученные сведения передавал оккупантам через закрытые каналы связи в виде фото с привязкой к местности и подробным описанием", – сообщили в пресс-центре.

Во время обысков у него обнаружили мобильные телефоны с поличным с представителем российской спецслужбы.

Задержаному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения). Он арестован.